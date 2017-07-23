Оппозиция Венесуэлы объявила о новых акциях протеста 23.07.2017, 15:37

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Фото: reuters

Двухдневная забастовка состоится в преддверии выборов в учредительное собрание Венесуэлы.

Венесуэльская оппозиция объявила, что собирается провести новые акции протеста, а также двухдневную забастовку на следующей неделе в преддверии выборов в учредительное собрание, сообщает ghall.com.ua.

Президент Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, выборы назначены на 30 июля. Оно должно будет заняться реформой конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

В четверг, 20 июля, по всей стране прокатилась волна протестов, участники которых требуют отменить выборы в Конституционную ассамблею. Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон без проведения предварительного референдума, еще больше обострило ситуацию в стране.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты рассматривают варианты введения финансовых санкций против Венесуэлы.