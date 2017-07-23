«В Питере просят Цоя, в Минске - Михалка» 23.07.2017, 15:43

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Мигрирующий бэнд, состоящий из музыкантов из Минска и Санкт-Петербурга, рассказал о предпочтениях россиян и белорусов.

В Питере спеть Цоя, в Минске — Михалка — так говорят об ожиданиях слушателей музыканты из белорусской столицы и Санкт-Петербурга, которые объединились в один бэнд.

Команда играет на улицах третий год, но так и не придумала себе название. Говорят, они то Степан Разин II, то Dream Team, сообщает tut.by.

Участники группы нигде не работают, познакомились они в российской северной столице, когда туда приехал минчанин Егор. Теперь он снова в Минске, куда взял погостить Настю и Юру.

Ребята зарабатывают себе на жизнь не в душных офисах, а уличными выступлениями. Говорят, что на одежду, еду и путешествия им хватает. Что играют для разной публики, где выступают в Минске — смотрите в видео.