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Как «Почта России» грабит людей

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  • 23.07.2017, 15:48
  • 13,448

В Ростове-на-Дону рыбак на берегу реки нашел вскрытые упаковки от посылок «Почты России».

В Ростове-на-Дону рыбак Антон Куренков обнаружил на берегу реки вскрытые упаковки от посылок. В опубликованном видео он рассказывает, что жители города и области не получили планшет и другую технику, передает «Медуза».

В числе прочего, он обнаружил упаковку от посылки, отправленную на имя его приятеля. Проверив трекинговый номер, он выяснил, что посылка покинула сортировочный центр в Ростове-на-Дону, но до отделения не дошла.

В твиттере «Почты России» говорится, что организация начала проверку.


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