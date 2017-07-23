Как «Почта России» грабит людей 3 23.07.2017, 15:48

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В Ростове-на-Дону рыбак на берегу реки нашел вскрытые упаковки от посылок «Почты России».

В Ростове-на-Дону рыбак Антон Куренков обнаружил на берегу реки вскрытые упаковки от посылок. В опубликованном видео он рассказывает, что жители города и области не получили планшет и другую технику, передает «Медуза».

В числе прочего, он обнаружил упаковку от посылки, отправленную на имя его приятеля. Проверив трекинговый номер, он выяснил, что посылка покинула сортировочный центр в Ростове-на-Дону, но до отделения не дошла.

В твиттере «Почты России» говорится, что организация начала проверку.