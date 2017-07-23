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На витебской трассе автопоезд столкнулся с микроавтобусом

  • 23.07.2017, 16:06

Авария случилась утром на трассе М3.

Читатели «Онлайнера» сообщают об аварии, которая случилась утром на трассе М3 (Минск — Витебск). По предварительной информации, автопоезд лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. У микроавтобуса полностью разбита передняя часть, обстоятельства ДТП выясняются.

Одним из тех, кто видел последствия этого ДТП, был пользователь нашего форума с ником GRE.

— Ехал на маршрутке в Витебск. Где-то час до города оставался. Помню, что место аварии было до развязки Витебск — Полоцк. Скорых поблизости не видел, — рассказал он.

— Мы ехали там сразу после аварии: проезд был закрыт полностью, объезжали через Плещеницы. Навстречу неслась пожарная машина, за ней скорая. В 11:30 ехали обратно: потоки пропускали по очереди, стояли три экипажа ГАИ и микроавтобус Следственного комитета, — добавил читатель.

Еду в Шумилино. Будьте аккуратны на дорогах, ребят.

Публикация от Ян Бусел (@yanbusel)


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