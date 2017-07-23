В США разгорается скандал из-за «кражи» холодильника пресс-секретарем Трампа 1 23.07.2017, 16:13

Шон Спайсер

Ушедший в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отобрал мини-холодильник у своих подчиненных.

Ушедший в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в начале своей карьеры в администрации президента США лично отобрал мини-холодильник у своих подчиненных.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

Инцидент, по информации издания, произошел в первый же месяц после назначения Спайсера на пост пресс-секретаря Трампа. "Шон Спайсер хотел, чтобы его еда и напитки были всегда в холоде.Он хотел получить мини-холодильник", — рассказал источник.

Решение проблемы отсутствия холодильника в офисе Спайсер возложил на своих подчиненных. Он послал своего ближайшего помощника в офис, где работали младшие служащие. Тот обратился к ним с просьбой передать мини-холодильник начальству: "Мистер Спайсер хотел бы забрать ваш холодильник". Однако персонал, использовавший его для собственных нужд, отказался уступить.

По словам источников WSJ, исправить ситуацию Шон Спайсер решил лично.

"Мистер Спайсер дождался заката солнца и ухода молодых сотрудников, чтобы взять ситуацию в свои руки. Он был замечен одним из своих коллег в администрации, несущим холодильник в Белый дом после 20:00", — сообщает издание.

На данный момент Спайсер отказался предоставить журналистам комментарии по этой ситуации.