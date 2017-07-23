Акции 22 предприятий выставят для обмена на чеки «Имущество» 4 23.07.2017, 16:31

Фото: euroradio.fm

Акции 12 предприятий из этого списка будут обмениваться по всей стране.

Государственный комитет имущества с 25 июля дополнительно направляет акции 22 предприятий для обмена на именные приватизационные чеки «Имущество». Соответствующая информация размещена на сайте комитета.

В список вошли такие предприятия, как «Полоцкстекловолокно», «Березастройматериалы», «Гродненский стеклозавод», предприятие «Нерудпром», «Брестский радиотехнический завод».

Акции 12 предприятий из этого списка будут обмениваться по всей стране, еще 10 — в пределах областей и Минска. Обмен происходит в обособленных подразделениях «Беларусбанка» по месту жительства.

Согласно постановлению правительства от 1 февраля 2016 года, срок обращения чеков «Имущество» продлен до 30 июня 2019 года.