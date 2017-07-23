закрыть
23 июля 2017, воскресенье, 17:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Канадец изобрел беспилотную замену трактору

1
  • 23.07.2017, 16:45
фото: Агро Бизнес

Серийное производство чудо-тракторов инженер планирует запустить уже в 2018 году.

Канадский инженер и предприниматель Норберт Божот 3 года занимался созданием машины, которая выполняет все функции трактора, но таковым не является.

Изобретатель убежден, что трактор менее эффективен, поскольку использует примерно 20-30% потребляемой им мощности на передвижение самого себя, сообщает «Агро Бизнес».

В своей машине, которую инженер назвал DOT, он исключил высокий уровень тяги, полный привод, ось, кабину, и, самое главное, оператора.

DOT нельзя назвать транспортным средством, устройство обладает гидростатическим приводом на каждом из четырех колес. Управлять техникой можно двумя способами: либо с использованием пульта дистанционного управления, либо задавая маршрут с помощью GPS-позиционирования.

Обо всех препятствиях техника сообщит оповещением вашему смартфону или другому устройству, через которое задан маршрут.

DOT оснащен 160-сильным дизельным двигателем Cummins, который способен обеспечить машине скорость 10 км/ч и нагрузку в виде девятиметровой сеялки.

Еще одним плюсом своего открытия Божот называет экономичность. Техника обходится половиной того топлива, что сжигает трактор. По подсчетам инженера DOT сэкономит 30-40 % от сегодняшних затрат. Серийное производство чудо-тракторов предприниматель планирует запустить уже в 2018 году.


Мнение

Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты