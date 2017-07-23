Канадец изобрел беспилотную замену трактору 1 23.07.2017, 16:45

фото: Агро Бизнес

Серийное производство чудо-тракторов инженер планирует запустить уже в 2018 году.

Канадский инженер и предприниматель Норберт Божот 3 года занимался созданием машины, которая выполняет все функции трактора, но таковым не является.

Изобретатель убежден, что трактор менее эффективен, поскольку использует примерно 20-30% потребляемой им мощности на передвижение самого себя, сообщает «Агро Бизнес».

В своей машине, которую инженер назвал DOT, он исключил высокий уровень тяги, полный привод, ось, кабину, и, самое главное, оператора.

DOT нельзя назвать транспортным средством, устройство обладает гидростатическим приводом на каждом из четырех колес. Управлять техникой можно двумя способами: либо с использованием пульта дистанционного управления, либо задавая маршрут с помощью GPS-позиционирования.

Обо всех препятствиях техника сообщит оповещением вашему смартфону или другому устройству, через которое задан маршрут.

DOT оснащен 160-сильным дизельным двигателем Cummins, который способен обеспечить машине скорость 10 км/ч и нагрузку в виде девятиметровой сеялки.

Еще одним плюсом своего открытия Божот называет экономичность. Техника обходится половиной того топлива, что сжигает трактор. По подсчетам инженера DOT сэкономит 30-40 % от сегодняшних затрат. Серийное производство чудо-тракторов предприниматель планирует запустить уже в 2018 году.