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Рейтинг Макрона снизился за месяц на 10%

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  • 23.07.2017, 16:43
Эммануэль Макрон

Рейтинг президента Франции в июле составил 54%.

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона в июле составил 54% и за месяц он снизился на десять пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IFOP, проведенного французским изданием Journal du Dimanche, передает espreso.tv.

Когда Макрона избрали президентом Франции три месяца назад, 62% французов одобряли его действия, в июне таких было 64%.

Теперь же Макрон приближается к порогу в 50%. Подобное падение рейтинга не является беспрецедентным, но не наблюдалось с 1995 года, когда президентом был Жак Ширак.

Вв первые три месяца на должности 47% респондентов заявили, что «в определенной степени довольны» действиями Макрона (в июне таких было 54%) и 7% «очень довольны» (против 10% в июне).

Количество разочарованных Макроном выросла с 35% в июне до 43% в июле, "очень недовольны" - 15% против 12% в июне.

На восемь пунктов снизился и рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа - с 64% до 56%.


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