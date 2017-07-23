Кустурица прилетел в аннексированный Крым 6 23.07.2017, 16:55

Фото с сайта magmens.com

Известный режиссер прибыл в Крым со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra.

В воскресенье, 23 июля, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в аннексированный Крым, сообщает ТАСС.

Режиссер прибыл в аннексированный Крым со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Вместе с группой он планирует дать концерт в воскресенье в Ялте.

Кроме того, режиссер в комментарии российским журналистам выразил убеждение, что Крым это - «тоже часть Российской Федерации».

Он также заявил, что планирует осмотреть достопримечательности аннексированного полуострова для возможных съемок фильма.

Отметим, Кустурица неоднократно заявлял о своей поддержке действий России в отношении Крыма и Донбасса. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra сербский режиссер собирался организовать гастроли по Украине «в поддержку русскоязычного населения».