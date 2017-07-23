Кустурица прилетел в аннексированный Крым6
- 23.07.2017, 16:55
Известный режиссер прибыл в Крым со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra.
В воскресенье, 23 июля, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в аннексированный Крым, сообщает ТАСС.
Режиссер прибыл в аннексированный Крым со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Вместе с группой он планирует дать концерт в воскресенье в Ялте.
Кроме того, режиссер в комментарии российским журналистам выразил убеждение, что Крым это - «тоже часть Российской Федерации».
Он также заявил, что планирует осмотреть достопримечательности аннексированного полуострова для возможных съемок фильма.
Отметим, Кустурица неоднократно заявлял о своей поддержке действий России в отношении Крыма и Донбасса. Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra сербский режиссер собирался организовать гастроли по Украине «в поддержку русскоязычного населения».