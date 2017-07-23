Как живут белорусы, похожие на знаменитостей 2 23.07.2017, 17:06

Меган Фокс

Ваша копия сейчас может быть в любой точке мира, и, возможно, когда-нибудь вы встретитесь.

Говорят, у каждого есть семь двойников. То есть ваша копия сейчас может быть в любой точке мира, и, возможно, когда-нибудь вы встретитесь, пишет citydog.by. А пока этого не произошло, можете посмотреть на минчан, похожих на знаменитостей.

ТАТЬЯНА КАК КИРСТЕН ДАНСТ

(34 года, замдиректора по коммерческим вопросам)

– Для всех я стала Данст где-то с 2002 года. И очень хорошо помню, когда сравнили первый раз. Староста моей группы сходил на «Человека-паука». У меня тогда и волосы были красные, как у героини.

Помню, ждем начала пары в холле. Староста смотрит на меня очень пристально, а потом начинает мне взахлеб рассказывать, как я похожа на актрису из этого фильма. А я ни сном, ни духом, что за фильм (его еще тогда не посмотрела) и кто такая Кирстен Данст. Но стою, киваю, поддакиваю. И только месяцем позже, когда кино появилось в Сети и я его посмотрела, поняла, о чем староста так радостно мне говорил. А так как части «Человека-паука» с Данст выходили еще, то моя «слава» не угасала несколько лет.

Говорили о сходстве часто. Было время, когда по несколько человек в неделю писали, как я на нее похожа. Даже мой муж, когда только познакомились, не забыл упомянуть про сходство.

Но время идет, мои пухлые щеки «рассосались», и теперь мы не так похожи. Да и сама я сильного сходства не вижу. Данст экспериментирует с прическами, и потому узнаваемого образа, как Кэрри Брэдшоу, например, у нее нет. Потому «закосить» под Кирстен Данст трудно. Но правильный ракурс и улыбка делают свое дело.

ЮРИЙ КАК ЕГОР ЛЕТОВ

(28 лет, инженер связи)

– Егора Летова во мне узнают в основном те, кому сейчас за тридцать и даже под сорок. Потому что на Летове выросли поколения 80-х – начала 90-х, сейчас на слуху и на виду совсем другие имена и лица.

Я всегда думал, что круглые очки делают из меня Оззи Осборна или в крайнем случае Мэрилина Мэнсона. Но, когда просматривал свежие фото, неожиданно осознал, что я скорее Летов. Если сбрить бороду, взять более массивные очки – получится довольно качественная копия.

Пару лет назад был случай: на меня налетел какой-то человек, по виду нетрезвый люмпен. Посмотрел на меня и пробормотал: «Ну вот, уже до Летова допился». И пошел дальше. А вообще, Егор Летов мне нравится и песни его обожаю. Жалею только, что не побывал ни на одном из его концертов.

ЕКАТЕРИНА КАК ДЖУЛИЯ РОБЕРТС

(30 лет, инженер-строитель по водоснабжению и охране водных ресурсов)

– Всю жизнь мне говорят, что я похожа то на Джулию Робертс в молодости, то на российскую актрису Елену Аросьеву.

А еще иногда говорят, что я похожа на актрису из того-то сериала или фильма, не зная, как их зовут. Я раньше из любопытства искала этих актрис, чтобы посмотреть, действительно ли мы похожи. Но теперь такими поисками не занимаюсь, а просто улыбаюсь в ответ. Когда была популярна певица Аврил Лавин, говорили, что я похожа на нее.

Как отношусь к такому сравнению? Хорошо отношусь. Мне нравится и сама актриса, и фильмы с ее участием. «Красотку», думаю, знают все. Но у нее много других хороших фильмов. Например, «Эрин Брокович» – один из любимых.

АНТОНИНА КАК ЭММА РОБЕРТС ИЛИ СИНДИ КРОУФОРД

(21 год, журналистка)

– Если честно, я удивлена. Меня с актрисой Эммой Робертс еще ни разу не сравнивали. Фильмы, где она играла, типа «Оторв» мне нравились, но сейчас я такое кино не смотрю. Чаще всего меня сравнивают с Синди Кроуфорд. Как бы я ни говорила друзьям, что это не так, они всегда находят фотки, где мы очень-очень похожи, и доказывают, что я вторая дочь Синди.

ЕЛЕНА КАК КАМЕРОН ДИАЗ

(29 лет, нейл-мастер)

– О том, что мы похожи с Камерон Диаз, слышу несколько раз в год. Автографы не просят, а вот мужчины, чтобы познакомиться, используют наше сходство. Не скажу, что это неприятно или очень приятно – мне абсолютно все равно. Она мне нравится как актриса, и я часто смотрю фильмы, в которых она снимается.

ДАРЬЯ КАК ТАИССА ФАРМИГА

(20 лет, кондитер)

– С Фармига и ее героиней – Вайолет Хармон из сериала «Американская история ужасов» – сравнивают очень часто, даже косплей когда-то делали. Мне кажется, что мы похожи. Но сказать, что мне нравится или не нравится это сравнение, не могу. Отношусь к этому нейтрально, что ли, очень просто. Сравнивают – значит похожа. Пусть так и будет.

ЮЛИЯ КАК МЕГАН ФОКС

(25 лет, маркетолог)

– Мне льстит. Потому что обычно говорят, что у меня необычная внешность, и спрашивают, есть ли азиатские корни. А вот с какой-то конкретной личностью еще не сравнивали. Я думаю, что с Меган Фокс мы совершенно не похожи. Видела с ней несколько фильмов, но я не ее фанатка.

ДАРЬЯ КАК НАТАЛИ ДОРМЕР

(19 лет, студентка БГУ)

– Однажды в университете я стояла на перерыве у окна, и мимо проходила толпа старшекурсников. Один парень обратил на меня внимание и стал в голос восхищаться. Я сначала испугалась, но он объяснил, что я похожа на его любимую актрису Натали Дормер, прям вылитая она. Да и прическа в тот день была такой, как у ее героини в сериале «Игра престолов». Парень даже предложил сфотографироваться. Он выложил фото в Сеть, и потом я увидела, что в комментариях многие соглашались, что мы похожи с актрисой.

И еще был случай, опять же в универе, когда ко мне подошел китаец и стал делать комплименты по поводу сходства с той же Натали Дормер. Позже к нему присоединилась еще толпа китайцев, и они все в один голос стали убеждать, что мы похожи.

Мне кажется, у нас похожи только глаза, ну и прическа. Но со стороны виднее. Многие считают, что когда тебя с кем-то сравнивают, то это должно быть обидно. Мне, наоборот, интересно посмотреть реакцию людей на меня, когда они находят сходства и восхищаются.