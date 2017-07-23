Британцы нашли у берегов Исландии четыре тонны нацистского золота 3 23.07.2017, 18:16

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Ученые предполагают, нацисты везли это золото из из банков Южной Америки в Германию.

У берегов Исландии на затопленном корабле британские подводники из компании Advanced Marine Services обнаружили 4 тонны золота нацистов, передает nv.ua со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что подводники исследовали затопленный в 1939 году немецкий грузовой корабль SS Minden и обнаружили четыре тонны золота, которое нацисты могли взять из банков стран Южной Америки.

По предварительным оценкам, стоимость золота составляет до 100 млн долларов. Также сообщается, что этот корабль в 1939 году следовал из Бразилии в Германию.

Приказ о затоплении отдавал лично Адольф Гитлер после того, как британский флот обнаружил судно и мог его перехватить. В то же время, береговая охрана Исландии обвинила подводников в проведении поисков без разрешения властей. Британская сторона попросила разрешения сделать отверстие в корабле, чтобы удалить ящик с золотом.

Ранее сообщалось, что во французском городке Узесе ученые из Национального института археологических исследований страны обнаружили следы 2000-летнего римского города.