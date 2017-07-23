«Нет цензуре - нет диктатуре»: в Москве призывали к революции 3 23.07.2017, 18:39

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В Москве тысячи человек вышли на марш «За свободный интернет».

В Москве прошла акция протеста с требованием отменить цензуру в интернете, реабилитировать тех, кто был осужден за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом сообщает ria.ru.

Марш за свободный интернет прошел с 14.00 до 16.00. Было заявлено о десяти тысячах участников.

Люди скандировали лозунги и держали в руках плакаты: «Революция», «Интернет не запретить, лучше Думу распустить», «Свободу интернету», «Долой большого брата», «Свобода слова везде и всегда», «Запрещаем запрещать», «Россия без Путина, интернет без буржуев», «Нет цензуре - нет диктатуре», «Интернет не посадишь, программист не террорист», «Нет Роскомнадзору» и прочие.

Были задержаны двое активистов: один за плакат с надписью Putin lies, а второй сторонник оппозиционера Алексея Навального, который пытался пронести через рамки металлоискателя агитационные листовки.

фото: neuromir.tv

фото: neuromir.tv