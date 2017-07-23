«Мы будем доставать Лукашенко из Киева» 3 23.07.2017, 19:35

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Фото: svaboda.org

Активистка Femen заявила, что продолжит бороться за демократию в Беларуси.

Украинское правосудие квалифицировала акцию Femen «Жыве Беларусь» в Администрации президента Украины на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко как уголовное преступление.

Во время следствия исполнитель - украинка Анжелина Диаш - на два месяца лишена права на выезд за пределы Киева и страны. Согласно решению суда, она сдала свой заграничный паспорт, но не собирается приостанавливать свою общественную деятельность. Об этом она сообщила в интервью «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

- Как себя чувствуете после ночи в изоляторе?

- Чувствую себя истощенной, но не сломленной. Никакого физического воздействия на меня не было, но брали измором и до полуночи не допускали адвоката. Но уже все в прошлом.

- Чем вы занимаетесь в жизни, и является ли ваше участие в Femen идеологическим выбором?

- Это мой сознательный выбор, который я сделала очень давно. И теперь я вместе с Femen борюсь. А спектр моих занятий - очень широк и разнообразен: занимаюсь преподаванием английского языка, снимаюсь в качестве модели. Впрочем занимаюсь творчеством.

Фото: svaboda.org

- У вас есть какая-то связь с Беларусью? Почему именно вы проводили эту акцию?

- Я бывала в Беларуси, в Гомеле. У меня и друзья есть из Беларуси, которые возмущаются тем, что, чтобы послушать своих любимых белорусских исполнителей, которые запрещены в Беларуси, они вынуждены ездить в Украину. Это абсолютная бессмыслица. Когда мне знакомые дизайнеры из Беларуси говорят, что они вынуждены делать свои изделия по ГОСТ. Простите, но мне кажется, что белорусы живут очень изолированно, под каким-то своим железным занавесом. Там на смену жесткому режиму Советского Союза сразу пришел режим Лукашенко. Народ обнищал, Беларуси нужна демократия, а не диктатура! Поэтому я хотела достучаться до людей, привлечь внимание к этому, продемонстрировать нашу гражданскую позицию. А кто персонально эту акцию проводил - уже не имеет значения.

- После ночи в изоляторе и подписке о невыезде не жалеете о своем поступке?

- Зная эти последствия, я бы все равно провела бы эту акцию. Подписка о невыезде - это показательное, несправедливое и неправильное решение. Но я бы все равно не отказалась бы от этой акции. И несмотря на все, я и дальше буду протестовать и отстаивать свою гражданскую позицию.

- Вы успели заметить реакцию президентов, когда вас выводили из зала?

- Нет, не успела. Я к ним была спиной, но обязательно потом посмотрю по видео. Понимаю, что сейчас я вряд ли попаду в Беларусь, но мы будем доставать его (Лукашенко - прим.) отсюда.

Фото: svaboda.org

- В обществе, как в Беларуси, так и в Украине, по разному отнеслись к вашей акции.

- Когда мы готовили эту акцию, мы собрались с девушками и решили, что на груди будет именно надпись «Жыве Беларусь». Ведь сейчас, по сути, страна не живет. Я считаю эту надпись очень удачной. Понятно, что не хотелось переходить на личные оскорбления, так как все и так все понимают. Это было проявлением нашей поддержки граждан, мы хотели показать, что они не одни.

- Известно, что вы попали в Администрацию президента по журналистскому удостоверению. Можете сообщить подробности?

- Это наш маленький секрет. Мы всегда попадаем туда, куда мы хотим.

- А не боитесь, что в ходе следствия вам будет выделено дополнительное обвинение в подделке документов?

- Поживем - увидим. Конечно, могут сделать все что угодно.