закрыть
23 июля 2017, воскресенье, 21:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Днепр» выбил минское «Динамо» из Кубка Беларуси

  • 23.07.2017, 19:39

Могилевский клуб победил «Динамо» со счетом 1:0.

В матче 1/8 финала Кубка Беларуси могилевский «Днепр» на выезде минимально обыграл минское «Динамо». Единственный гол забил Александр Джигеро, передает «Прессбол».

Динамо Минск — Днепр — 0:1

Динамо: Игнатович, Карпович, Крайко, Швецов, Кучинский, Быков (к), Николич, Корзун (Лапун, 46), Яроцкий (Гуренко, 78), Кийко (Демидович, 60), Хлебас.

Днепр: Довгялло, Гевлич, Башлай, Барсуков, Кики Габи, Терещенко (Левицкий, 73), Тупчий, Павлов (к), Шрамченко (Рыбаков, 68), Антилевский (Федосов, 86), Джигеро.

Гол: 0:1 — Джигеро (43).


Мнение

Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты