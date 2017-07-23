«Днепр» выбил минское «Динамо» из Кубка Беларуси
- 23.07.2017, 19:39
Могилевский клуб победил «Динамо» со счетом 1:0.
В матче 1/8 финала Кубка Беларуси могилевский «Днепр» на выезде минимально обыграл минское «Динамо». Единственный гол забил Александр Джигеро, передает «Прессбол».
Динамо Минск — Днепр — 0:1
Динамо: Игнатович, Карпович, Крайко, Швецов, Кучинский, Быков (к), Николич, Корзун (Лапун, 46), Яроцкий (Гуренко, 78), Кийко (Демидович, 60), Хлебас.
Днепр: Довгялло, Гевлич, Башлай, Барсуков, Кики Габи, Терещенко (Левицкий, 73), Тупчий, Павлов (к), Шрамченко (Рыбаков, 68), Антилевский (Федосов, 86), Джигеро.
Гол: 0:1 — Джигеро (43).