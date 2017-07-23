Умер первый советский миллионер Артем Тарасов 7 23.07.2017, 19:57

Артем Тарасов

Тарасо был известен как первый советский легальный миллионер.

Умер первый советский миллионер Артем Тарасов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко», от которой он выдвигался в Госдуму.

Тарасову было 67 лет.

Артем Тарасов в 1989 году стал известен как первый советский легальный миллионер. Он получил зарплату в три миллиона рублей от своего кооператива «Техника». В том же году как вице-президент Союза кооператоров предложил выпускать еженедельную газету — из нее впоследствии вырос ИД «Коммерсант».

Тарасов был депутатом Госдумы первого созыва. Он также выдвигался в губернаторы Санкт-Петербурга и Красноярского края, но не выигрывал выборы. В 2016 году безуспешно баллотировался в Госдуму от «Яблока».

В последние годы Артем Тарасов возглавлял «Институт инноваций». Как рассказывал предприниматель еженедельнику «Деньги», его организация занималась следующими проектами: «[Есть] технология, которая позволяет решить проблему голода в мире, так как превращает любую органику в полезную белковую пищу для людей, даже опилки. Или есть первый и единственный в мире эталон для измерения одной десятой доли нанометра. Или технология продления жизни человека до двухсот лет. Я применил ее на себе: очень интересно посмотреть, как в нашей стране в ближайшие сто лет будут развиваться события».