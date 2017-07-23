Предложения МВФ лишили Лукашенко сна 2 23.07.2017, 20:22

Фото: «Радыё Свабода»

Правитель обречен видеть вещие сны о полуторамиллионных протестах «тунеядцев» на улицах Минска и других городов.

Международный валютный фонд не только не дал Беларуси столь желанный властями кредит, но и надолго обеспечил белорусского правителя бессонницей, пишет belaruspartisan.org.

На днях стало известно, что МВФ прекратил переговоры с Беларусью о выделении кредита из-за «отсутствия внятной позиции по поддержке реформ». Речь идет в первую очередь о том, что касается государственных предприятий и коммунального сектора, заявил официальный представитель МВФ Вильям Мюррей.

Однако, еще совсем недавно эти требования не вызывали у белорусских властей никакого отторжения.

«Мы не нашли каких-то проблем в согласовании той программы, которая предложена. Все, что предлагается — это разумно, рано или поздно нам придется реализовывать. Это даже не реформы, это нормальное функционирование государства», - говорил о предложениях МВФ Александр Лукашенко в декабре 2015 года.

При этом Лукашенко подчеркивал, что условия выделения кредита очень выгодные.

«Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, никто, нам под такой процент деньги не дает», - заявлял он.

Тем не менее, белорусские власти предпочли взять в долг втрое дороже, лишь бы не проводить реформы и сохранить ручной контроль над экономикой.

Так, 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму $2 млрд семью траншами в 2016-2018 годах. Также в апреле нынешнего года, после урегулирования нефте-газового спора, Беларусь договорилась с Россией о кредите в $700 млн. Кроме того, в июне Беларусь разместила два транша еврооблигаций на $800 млн под 7,125% годовых сроком на 5 лет и $600 млн под 7,625% на 10 лет (отметим, что МВФ предлагал кредит в $3 млрд под 2,28% годовых на 10 лет).

Власти утверждают, что этих займов Беларуси на теперешний момент более чем достаточно и необходимость в кредите МВФ просто отпала сама собой. Однако еще полгода назад там говорили прямо противоположные вещи.

Так, заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц заявлял, что кредит МВФ все равно необходим Беларуси, чтобы увеличить золотовалютные резервы страны до необходимого, с точки зрения покрытия валютных рисков, уровня в $9,5 млрд (сегодня ЗВР Беларуси составляют $4,8 млрд).

При этом именно получение кредита МВФ считалось первоочередным, так как позволило бы снизить стоимость других займов. Так, по оценке первого заместителя министра финансов Максима Ермоловича, евробонды обошлись бы Беларуси на 1,5-2% в год будет дешевле с программой МВФ, нежели без нее. Кроме того, по его словам, сам факт выделения нашей стране кредита МВФ стал бы "отмашкой" другим инвесторам и мировым банкам о перспективности сотрудничества с Беларусью.

Однако, от всех этих несомненных плюсов решено было отказаться ради сохранения нынешних тарифов ЖКХ и дотаций для госпредприятий.

При этом маловероятно, что в принятии решения о приостановке переговоров по кредиту МВФ вопрос уровня тарифов ЖКХ имел какое-то серьезное значение. Уже сегодня белорусы оплачивают около 70% стоимости коммунальных услуг и повышение этого уровня до 100% не стало бы для населения таким уж серьезным ударом. Тем более, что выход на полную оплату услуг ЖКХ населением итак запланирован на конец 2018 года.

Таким образом, основным камнем преткновения с МВФ стал вопрос субсидирования госпредприятий. Очевидно, подсчитав все прямые и косвенные дотации этим предприятиям, правительство вынуждено было доложить Лукашенко, что в условиях, как он говорит, нормального функционирования государства, они просто не выживут. А это означает, что около 1,5 млн работников этих предприятий окажутся на улице. Такая преспектива, безусловно, не на шутку напугала Александра Григорьевича и от этих разумных предложений МВФ он решил отказаться.

Однако,источников для поддержания жизни в предприятиях-трупах с каждым годом становится все меньше. Так, в текущем году лимит директивного кредитования ниже на треть, чем в предыдущем. А в 2018 сократится еще почти вдвое. Поэтому, как правильно заметил Лукашенко, рано или поздно предложения об отказе от дотаций для госсектора придется реализовывать. Причем, судя по всему, уже в самом ближайшем будущем. Пока же Лукашенко обречен видеть кошмарные сны о полуторомиллионой толпе «тунеядцев» на улицах Минска и других белорусских городов. Причем понимая, что сны эти вещие.