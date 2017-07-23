В Великобритании могут провести повторный референдум о членстве в ЕС 1 23.07.2017, 20:33

Лидер партии «Либеральные демократы» заявил, что в стране могут созреть условия для проведения повторного референдума.

Новый лидер британской партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл не исключил, что в Соединенном Королевстве могут созреть условия для проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в Европейском союзе, который бы положил конец процессу Brexit.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, дав в то же время понять, что нереально просто так отменить результат прошлогоднего референдума, победу на котором одержали сторонники выхода Великобритании из ЕС, передает informator.news.

«Референдум был проведен, и мы не можем не проявлять уважения к его итогам, но теперь мы подождем, какими будут последствия. Конечно, может быть, все уладится наилучшим образом, так как все возможно. Но я думаю, что это маловероятно. Я полагаю, что экономические последствия окажутся самыми пагубными, и общественное мнение начнет сдвигаться в другую сторону», – заметил политик.

Лидер либерал-демократов добавил: «Если это произойдет, то люди начнут стремиться к тому, что я называю exit from Brexit («выходом из Brexit»). И уже в этом контексте проведение второго референдума станет уместным», – резюмировал Кейбл, который всегда был убежденным сторонником евроинтеграции Великобритании.

Ранее Великобритания предупредила Брюссель, что после Brexit она может отправить обратно в страны Евросоюза радиоактивные отходы, которые ранее отправлялись в Соединенное Королевство для переработки и хранения.