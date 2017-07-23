Белорус Лесун стал чемпионом Европы по пятиборью 23.07.2017, 20:47

Александр Лесун

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Александр Лесун, выступающий за РФ, стал пятикратным чемпионом Европы.

Александр Лесун на чемпионате Европы по современному пятиборью выиграл золотую медаль. Это уже второе золото белоруса на этих соревнованиях. Таким образом олимпийский чемпион стал теперь пятикратным чемпионом Европы.

Второе место занял спортсмен из Венгрии Роберт Касе, а бронза досталась Валентену Бело из Франции.

Напомним, Лесун является уроженцем Борисова и в Россию перебрался в 22 года.