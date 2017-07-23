Пассажир летевшего в Лондон самолета захотел выйти в полете 23.07.2017, 21:18

Фото: wikipedia

Мужчину остановили трое поляков, которые повалили хулигана и сели на него сверху.

Пассажиры самолета авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовицы в Лондон, самостоятельно остановили и обезвредили мужчину, пытавшегося открыть дверь аварийного выхода на борту самолета.

Об этом сообщает ВВС.

Примерно за полчаса до приземления мужчина внезапно бросился к двери аварийного выхода и попытался открыть ее. Его остановили трое поляков, которые повалили хулигана и сели на него сверху.

Члены экипажа самолета связали его руки ремнем безопасности.

По словам пассажиров, дебоширу около 20 лет, и он является гражданином Польши. Его поведение казалось очевидцам странным еще в автобусе, который вез пассажиров к самолету.

После случившегося полиция доставила хулигана в больницу, где ему оказали помощь из-за нанесенных в самолете ушибов, после чего молодой человек был допрошен.

По словам специалистов, открыть дверь самолета, находящегося на крейсерской высоте, технически невозможно, однако подобные попытки в мире предпринимаются регулярно, пишет издание.