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Белорус Кириенко помог Фруму выиграть четвертый «Тур де Франс»

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  • 23.07.2017, 22:25
Чемпионский состав "Скай"
Фото: Russ Ellis

Британский гонщик команды «Скай» Кристофер Фрум выиграл самую престижную гонку мира.

Фрум стал 4-кратным победителем «Тура», но на этот раз выиграл с минимальным преимуществом, опередив колумбийца Ригоберта Урана на 54 секунды. Третьим стал француз Ромен Барде, передает tut.by.

Свое небольшое преимущество Кристофер Фрум смог удержать во многом благодаря стараниями команды, в которую входил и белорус Василий Кириенко. Он помогал Фруму не только на равнинных участках, но отлично отработал и в горах. Более того, Кириенко при этом и сам смог отметиться высоким результатом, став третьим в первой гонке с раздельным стартом.

«Что мы можем сказать о Василии Кириенко? Он тяжело работает, знает свое дело и обладает чемпионской улыбкой. Мы любим Кири», — написано в итоговом сообщении команды «Скай».


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