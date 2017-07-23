Белорус Кириенко помог Фруму выиграть четвертый «Тур де Франс»1
- 23.07.2017, 22:25
Британский гонщик команды «Скай» Кристофер Фрум выиграл самую престижную гонку мира.
Фрум стал 4-кратным победителем «Тура», но на этот раз выиграл с минимальным преимуществом, опередив колумбийца Ригоберта Урана на 54 секунды. Третьим стал француз Ромен Барде, передает tut.by.
Свое небольшое преимущество Кристофер Фрум смог удержать во многом благодаря стараниями команды, в которую входил и белорус Василий Кириенко. Он помогал Фруму не только на равнинных участках, но отлично отработал и в горах. Более того, Кириенко при этом и сам смог отметиться высоким результатом, став третьим в первой гонке с раздельным стартом.
«Что мы можем сказать о Василии Кириенко? Он тяжело работает, знает свое дело и обладает чемпионской улыбкой. Мы любим Кири», — написано в итоговом сообщении команды «Скай».
What can we say about Vasil Kiryienka? He rides hard, he means business - but he has a winning smile! We💙Kiry! #TEAM5KY pic.twitter.com/Zfzm5mTXUl— Team Sky 🚲 (@TeamSky) 23 июля 2017 г.