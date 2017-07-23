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На посольство Израиля в Иордании совершено нападение

  • 23.07.2017, 22:10

Израильское посольство в столице Иордании Аммане окружено силами безопасности.

Поступают сообщения, что оно подверглось нападению.

Корреспондент ВВС находящийся вблизи места событий, сообщает, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации.

Местная пресса, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщает об одном убитом человеке. Насколько известно, убит гражданин Иордании и один израильтянин ранен.

Власти Израиля также пока никак не комментируют эти сообщения, но, насколько известно, уже приступили к эвакуации сотрудников посольства.

Израиль и Иордания заключили мирный договор в 1994 году.

В последние дни в отношениях между двумя странами возникла напряженность после того, как власти Израиля усилили меры безопасности вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.

В пятницу тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели на подходах к Старому городу Иерусалима.

Иордания - официальный хранитель святых для ислама мест в Иерусалиме. На Храмовой горе находятся мечеть Аль-Акса и мечеть Омара (Купол Скалы).

14 июля израильские власти резко ограничили доступ к этим мечетям, после того, как оттуда вышли двое израильских арабов и застрелили двоих израильских полицейских друзского происхождения.

Палестинцы требуют, чтобы израильские власти демонтировали металлоискатели.


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