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Дуайер хотел бы видеть в минском «Динамо» пятерых легионеров

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  • 24.07.2017, 7:46
Горди Дуайер

Главный тренер «Динамо» также заявил, что готов терпеть «прессинг с положительной стороны».

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер сказал, что хочет видеть в команде пятерых легионеров.  «Думаю, идеальное сочетание для легионеров — три нападающих, защитник и вратарь.  Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования», — сказал Дуайер в эфире канала «Беларусь 1».


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