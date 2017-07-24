Дуайер хотел бы видеть в минском «Динамо» пятерых легионеров 1 24.07.2017, 7:46

Горди Дуайер

Главный тренер «Динамо» также заявил, что готов терпеть «прессинг с положительной стороны».

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер сказал, что хочет видеть в команде пятерых легионеров. «Думаю, идеальное сочетание для легионеров — три нападающих, защитник и вратарь. Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования», — сказал Дуайер в эфире канала «Беларусь 1».