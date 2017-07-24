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Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

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  • 24.07.2017, 8:07

За несколько дней ролик набрал более 110 тысяч просмотров.

Блогер BrickBrosProductions, специализирующийся на различных трюках и мультфильмах с LEGO, опубликовал ролик, в котором продемонстрировал процесс приготовления завтрака из конструктора.

В видео он жарит яичницу из двух LEGO-яиц, делает себе LEGO-тосты с LEGO-джемом и наливает стакан LEGO-молока. За несколько дней ролик набрал более 110 тысяч просмотров, пишет (Lenta.ru https://lenta.ru/news/2017/07/24/legobreakfast/).

В марте 2017 года YouTube-канал JK Brickworks опубликовал видео, в котором показал летучую мышь из LEGO. Конструкция получила механизированные крылья, присоединенные к мотору через ряд зубчатых передач и воспроизводящие машущие движения.


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