На Шри-Ланке военные спасли слонов, которых смыло в море
- 24.07.2017, 8:34
Видео спасательной операции стремительно набирает популярность.
23 июля на Шри-Ланке военные провели спасательную операцию – вывели из моря двух диких слонов.
Об этом сообщается на сайте военно-морских сил страны.
В операции участвовали водолазы и несколько лодок. Слоны находились на глубине, на которой едва могли держать хобот приподнятым над водой.
Военные и активисты по защите природы направили животных к берегу, а затем выпустили в джунгли.