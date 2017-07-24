На Шри-Ланке военные спасли слонов, которых смыло в море 24.07.2017, 8:34

Фото: navy.lk

Видео спасательной операции стремительно набирает популярность.

23 июля на Шри-Ланке военные провели спасательную операцию – вывели из моря двух диких слонов.

Об этом сообщается на сайте военно-морских сил страны.

В операции участвовали водолазы и несколько лодок. Слоны находились на глубине, на которой едва могли держать хобот приподнятым над водой.

Военные и активисты по защите природы направили животных к берегу, а затем выпустили в джунгли.