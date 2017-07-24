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Обманутые белорусские туристы: «Деньги за путевку нам еще не вернули!»

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  • 24.07.2017, 8:58
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Милиция продолжает проверку по факту поступивших заявлений от туристов.

- Деньги за несостоявшуюся поездку мне еще не возвращали! Как я знаю, десятки других пострадавших тоже ждут звонка от турфирмы, - сообщила kp.by минчанка Елена, которая еще 5 июля должна была отправиться на отдых в Турцию.

Напомним, более сотни белорусов обратились в РУВДОктябрьского района Минска, сообщив о том, что турфирма «Калипсо Тур» и индивидуальный предприниматель Борздыйоказывают некачественные туристические услуги. У многих поездки были и вовсе отменены. По предварительным данным, общая сумма ущерба пострадавших туристов составляет около 81 тысячи долларов. Как обещала представитель турфирмы, деньги клиентам возвратят. И некоторые действительно их получили.

- С девушкой мы собирались в августе поехать в Черногорию, приобрели в турфирме путевку. Однако вскоре я заподозрил что-то неладное. Стал узнавать и выяснил, что моя путевка по каким-то причинам была аннулирована, - рассказывает Евгений из Осиповичей. - С пакетом документов я отправился в РУВД писать заявление. К моему удивлению, менеджер турфирмы Юлия сама связалась со мной. Мы договорились встретиться, и она вернула сумму по договору - 1445 рублей. Конечно, курсовая потеря есть, но я рад и этому.

По словам Евгения, потерпевшие клиенты турфирмы «Калипсо Тур» общаются между собой в соцсетях и делятся своими историями о поездках, которые так и не состоялись.

Милиция продолжает проверку.


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