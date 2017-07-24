«Не было мыслей вкладывать деньги в белорусский футбол» 24.07.2017, 9:43

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Как бывший игрок сборной развивает сразу три бизнеса.

Жизнь порой творит неожиданные вещи. Андрей Островский больше 30 лет жизни посвятил исключительно футболу. Выступал за сборную Беларуси, минское и московское «Динамо», «Маккаби» из Хайфы, киевский «Арсенал» и одесский «Черноморец». Он мог даже оказаться в английской премьер-лиге, но все сложилось иначе. После завершения карьеры Андрей, как и многие коллеги, тренировал, но позже практически пропал из новостных лент. Куда? Как оказалось, он серьезно занялся бизнесом и прямо сейчас работает аж в трех направлениях, пишет «Трибуна».

- Андрей, как долго вы в бизнесе?

– Года четыре. В 2010-м я покинул пост главного тренера пинской «Волны», после чего занялся строительством дома и постепенно стал организовывать свой бизнес. Честно говоря, о том, чем буду заниматься в дальнейшем, начал задумываться еще в конце футбольной карьеры. Общался со старшими товарищами, с тренерами Юрием Анатольевичем Курнениным и Юрием Антоновичем Пышником. Хотя, конечно, думал, что останусь в футболе, надеялся на это.

Я закончил 10 лет назад в одесском «Черноморце» из-за остеохондроза тазобедренного сустава. У меня стерся хрящ. Врачи сказали, что играть нельзя. Хотя если бы не травма, мог бы еще годик или два поиграть в чемпионате Украины, а потом – в Беларуси. Тем более примеры возрастных футболистов у нас есть. Саня Кульчий в 36 стал лучшим футболистом Беларуси. Я закончил в Киеве тренерские курсы, получил лицензию «А». Просто потом все так сложилось, что вернулся в Беларусь и через какое-то время вместе с супругой основал туристическую фирму «Софи-Турс», которую назвал в честь дочери Софии (У Андрея Островского есть еще два сына. Старший учится в Киеве на режиссера и работает на украинском телевидении – Tribuna.com). Естественно, поначалу мне было непросто. Приходилось вникать, узнавать что-то новое для себя. Прошел обучение в бизнес-школе ИПМ. Но туризм для меня все равно каким-то образом связан с футболом. Я ведь много где побывал, жил во многих гостиницах, поэтому эта сфера не была темным лесом. Естественно, определенные ошибки были, но мы развиваемся. Все хорошо.

- Турфирма сразу начала приносить деньги?

– Чтобы фирма развивалась, в нее нужно что-то вложить. Приносить деньги она начала через год. В туризме месяц на месяц не приходится. Все зависит от сезона. У нас отдыхать все ездят весной и летом. А осень и зима – мертвое время. В эту пору клиентов, конечно же, меньше. Ну и в последнее время, сами понимаете, у нас в стране с зарплатами тяжеловато. Доходы уменьшились, и люди реже стали ездить на отдых. Раньше и звонков, и посетителей было больше. А сейчас нужно искать какие-то другие направления в турбизнесе, и мы об этом думаем. В последнее время самыми востребованными направлениями являются Египет, Турция, Греция, Италия, Испания. В экзотические страны тоже отправляем клиентов, но реже.

Кроме туризма я занимаюсь клинингом – профессиональной уборкой офисных и торговых центров, а также жилых помещений специально обученными специалистами. Мой хороший друг по израильскому этапу карьеры Руслан Шакуров имел опыт работы в этом бизнесе в Израиле. Вместе с ним мы и организовали в Минске компанию «ЧистоМир». Правда, у Руслана родился второй ребенок, и ему пришлось вернуться в Израиль, но предприятие продолжает успешно работать.

Еще пару лет назад мы с супругой основали детский образовательный центр «Фабрика звезд». Почему дали такое название? Наши ученики – маленькие звезды :). Считаю, в каждом ребенке есть талант, и наша задача его развить. Работаем как в сфере дополнительного образования, так и в спорте. Я больше занимаюсь организацией спортивных мероприятий, игр, квестов для детей всех возрастов, а жена, к слову, пишет детские сказки, издает книги и является соавтором коммуникативной программы, которая мотивирует детей к самообразованию, чтобы они без дополнительной помощи репетиторов могли значительно повысить свой уровень знаний. Эту уникальную авторскую программу нам помогла разработать известный психолог Надежда Морозова. Жена вообще трудоголик. Она – идейный вдохновитель всех наших проектов. Хотя большинство решений стараемся принимать коллегиально.

Учеников в нашем детском центре много. Самым маленьким нашим воспитанникам 1 год, старшим – 16. Помещение для центра арендуем, а спортивные лагеря пока организуем на базе домов отдыха. Но мы уже выросли для строительства собственного лагеря, который сможет одновременно принять около 40 человек. И я планирую, что к весне следующего года его строительство будет завершено. Лагерь будет находиться в нескольких километрах от Минска. Туда же и переедет администрация. Сейчас офисы всех моих фирм находятся в Минске и расположены недалеко друг от друга. Так что мне достаточно удобно контролировать работу.

- Какая из ваших компаний приносит наибольшую прибыль?

–Трудно так сразу определить, какая компания более успешная. Сейчас, наверное, клининговая. Один из наших крупных объектов – торговый и бизнес-центр Dana Mall, что в районе станции метро «Восток». Мы в основном работаем с крупными компаниями, но также развиваем направление по уборке жилых домов, квартир, коттеджей. Сейчас планируем подписать соглашение на уборку четырех 19-этажных домов возле Dana Mall.

Детский образовательный центр «Фабрика звезд» тоже успешный проект, хотя пока требует больших вложений. Но главное в том, что работа с детьми приносит что-то большее, чем просто доход.

- Из-за бизнеса вы отошли от футбола?

– На бизнес мне пришлось переключиться из-за травмы, о которой уже говорил. Когда я работал в «Волне» тренером, приходилось постоянно двигаться, участвуя в тренировочном процессе, чему мешали проблемы с суставом. Я даже перестал с друзьями, как говорится, пульку забивать. 15 минут побегаешь, а потом ночь мучаешься или пьешь обезболивающие препараты. Но в этом году, пообщавшись со своими товарищами-футболистами, имевшими такую же проблему, созрел для операции. И в апреле в минском РНПЦ травматологии и ортопедии мне заменили тазобедренный сустав. Операцию провели успешно, за это я очень благодарен директору центра Александру Белецкому и хирургу Александру Мурзичу. Недавно был на повторном обследовании и мне сказали, что все хорошо. Теперь чувствую себя молодым и здоровым. Надеюсь, опять смогу играть в футбол и ходить в тренажерный зал.

За футболом, как и любой завершивший карьеру игрок, слежу постоянно, хотя на стадионах бываю нечасто. Желание есть, но времени пока нет. Раньше – лет пять назад – я бывал на матчах чаще, но еще тогда словил себя на мысли, что с трибуны мне смотреть за игрой не очень интересно. Другое дело, когда ты находишься на поле, когда ты сам играешь на глазах у 10-15 тысяч болельщиков, переживаешь эти эмоции... После такого приходить на стадион в качестве зрителя мне не хотелось. Я давно был на футболе, но по телевизору матчи смотрю.

- Что из последних событий в футболе вас больше всего порадовало, удивило и разочаровало?

– Разочаровало то, что «Ювентус» не победила в финале Лиги чемпионов. Понятно, «Реал» был сильнее, но я просто болел за Буффона, хотел, чтобы он наконец-то выиграл этот турнир.

Отмечу и победу «Спартака» в чемпионате России, который не брал золотых медалей на протяжении 16 лет. Никогда не болел за эту команду. Я, если можно сказать, коренной динамовец, так как на протяжении жизни играл за динамовские команды из Бреста, Минска и Москвы. От «Спартака» и красного цвета были неприятные ощущения :). Но в прошлом сезоне я за него переживал, и впервые порадовался их победе в премьер-лиге.

- За сборной следите?

– Конечно.

- И как она вам?

– Что можно сказать... Я не хочу никого обижать, но можно просто сравнить клубы нынешних игроков с теми, за которые выступали мы, и все станет ясно. Я за сборную переживаю, хочу, чтобы она играла лучше, но, думаю, команда сейчас показывает результат, который отображает ее уровень.

- Но некоторые считаю, что сегодняшняя сборная не уступает той, в которой играли вы.

– Конечно, наша была сильнее. Если учитывать все временные отрезки, то наш созыв был самым сильным за всю историю суверенной Беларуси. Для хорошего результата нам не хватило определенных вещей. Даже знаю, чего не хватило, но говорить не буду.

- А вы скажите.

– Да не хватило мелочей во многих аспектах. И концентрации, и везения. Но в основном это какие-то нефутбольные моменты. А футбол – это мелочи. Из них все складывается.

- Кстати, о клубах. Вас приглашали играть за команды из топ-лиг?

– В 1998-м, когда играл за московское «Динамо», после окончания сезона ездил на просмотр в английский «Саутгемптон». После завершения 10-дневного сбора уехал назад. Ходили разговоры о том, что я им интересен, что, вроде, хотят, купить, но «Динамо» выставило большую сумму за трансфер. Во все эти вопросы я не вникал. По итогу остался в «Динамо». А когда играл за «Маккаби», агент сообщил, что ко мне есть интерес со стороны клуба английской премьер-лиги. Мы тогда играли в квалификации Лиги чемпионов с финским ХИКом. Победитель пары попадал на «Ливерпуль». Мне сказали, что если успешно сыграю против англичан, то появится возможность подписать контракт с британской командой. Мы ХИК дважды уверенно победили, но в повторном матче произошел казус. В составе нашей команды за 15 минут до конца на замену вышел дисквалифицированный футболист, из-за чего «Маккаби» засчитали техническое поражение. Дальше прошел ХИК, а с Англией ничего не получилось. Очень из-за этого переживал. Я хотел переехать туда. Израиль Израилем, но Англия – это совсем другое дело. Да и шанс был. Тем более из моей команды туда позже уехали Бенаюн и Айегбени.

- Считаете, уровень нашего футбола за это десятилетие упал?

– Конечно. Что с этим делать? Большой футбол всегда выходил из детского. Чтобы повысить уровень всего футбола, нужно сначала поднять уровень детского. И ведь есть хорошие новости. Академии открылись в Минске, в Бресте, в Пинске. Федерация приглашает тренеров из «Аякса». Все это очень здорово. Работа идет. Это видно. Но еще раз говорю: детскому футболу нужно уделять намного больше внимания.

Огромная проблема для нашего футбола – отсутствие в Минске стадиона, на котором могла бы играть сборная. Все-таки далеко не каждый болельщик из столицы готов ездить на матчи в Борисов. Это ощутимо бьет по посещаемости. Не знаю, где в будущем будут проводить матчи – на «Динамо» или на чисто футбольном стадионе, для строительства которого мы когда-нибудь все же созреем. Вижу, что и отношение к сборной изменилось. Сейчас больше скепсиса, много безразличия. Но время такое. У людей новые интересы. Мне кажется, 16 лет на футбол они шли в том числе из-за того, что у многих не было других увлечений, кроме футбола.

- В контексте разговора о сборной понятие «смена поколений» имеет право на существование?

– За сборную должны играть лучшие футболисты. Независимо от того, сколько тебе лет – 40 или 20. Но для того, чтобы играть за национальную команду, ты должен выступать в основе клуба, который достоин сборной.

- Отсутствие в сборной Калачева, Корниленко и Александра Глеба считаете ослаблением команды?

– Плохо, что Калачева нет в сборной. Он ведь постоянно играет в основе «Ростова» в хорошем чемпионате и очень часто отдает голевые передачи. Это заметный футболист. Что касается остальных... Тот же Корниленко играл и забивал весной. Сейчас, если не ошибаюсь, он пропустил несколько игр. В любом случае, думаю, есть смысл всех кандидатов вызывать на сборы, а уже там определяться с каким-то костяком команды. Все это – прерогатива тренера, однако он не может просто так вызывать игрока, который проявил себя 2-3 года назад.

- Кто из белорусских футболистов производит на вас сейчас самое сильное впечатление?

– Не могу кого-то назвать. Я слежу за чемпионатом Беларуси, вижу, что БАТЭ подрастеряло очки, но все равно уверен, что борисовчане будут бороться за чемпионство благодаря опыту. Свой уровень они подтвердили в ответном матче с «Алашкертом». Я верил в команду, и мне было очень интересно, как она завершит матч. Прогнозировал, что счет будет 2:1 в пользу БАТЭ, но победа оказалась еще более уверенной. Порадовало и минское «Динамо».

Меня удивили перестановки в брестском «Динамо» и «Шахтере». Они мне непонятны. Возможно, в «Динамо» действительно так решают свои маркетинговые вопросы, им нужно больше пиара. У них свое направление в развитии. Ну а в случае Кубарева вообще много неизвестного. Увольнять тренера, команда которого идет на первом месте, это очень странновато. Я не припомню, чтобы подобное делали в командах, за которые я играл. То, что происходит с «Шахтером» в еврокубках, это вообще какой-то злой рок, невезение, которое происходит постоянно. Находясь на первом месте в чемпионате Беларуси, они обязаны были проходить литовцев. Просто, как я понимаю, в Солигорске болезненно восприняли вылет из Лиги Европы. Ведь прохождение каждого раунда – это хорошие денежные перечисления от УЕФА. И в теперешней ситуации эти деньги – хорошее пополнение казны. Думаю, руководство «Шахтера» и «Беларуськалия» рассчитывало на выход в следующую стадию. Просто я не вижу, как иначе сейчас белорусские клубы, кроме еврокубков, могут зарабатывать такие деньги.

- Какой проект в нашем футболе вам интересен как бизнесмену?

– У меня пока не было мыслей вкладывать деньги именно в футбол. Хотя с уважением отношусь к Александру Зарибко, владельцу компании «Алми», который в Пинске за свои личные деньги построил футбольную академию с манежем и комплексом полей. Это человек с большой буквы. Ему от меня как от выходца пинской СДЮШОР-3 огромный респект.

- И вы не хотели создать свой клуб?

– Есть мысли открыть детскую футбольную школу. Но, мне кажется, одному этим заниматься пока тяжеловато. Возможно, к этому я пока еще не созрел.

- Вы не думали о том, что в вашей жизни все решил случай? Если бы вы в 2010-м не ушли из «Волны», то, возможно, не было бы и бизнеса.

– Но, кто знает, может, моя тренерская карьера пошла бы вверх. Но я ни о чем не жалею и доволен тем, чем занимаюсь сейчас. Хотя у меня есть огромное желание вернуться в большой футбол. Уже есть много планов и предложений, однако распространяться о них пока не буду. Бизнес? Работа в моих компаниях налажена и поставлена. Так что они могут функционировать самостоятельно и без моего участия.