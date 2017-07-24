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Politico: За протестами против сланцевого газа может стоять Россия

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  • 24.07.2017, 9:49
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Конгрессмены США подозревают, что Кремль финансировал "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов.

Члены Палаты представителей Конгресса США требуют расследовать, финансирует ли Россия в США кампании экологов против технологии гидроразрывов для добычи сланцевого газа, пишет Politico (перевод - «Гордон»).

В конце июня глава комитета по науке Палаты представителей Конгресса США Ламар Смит и конгрессмен-республиканец Рэнди Вебер попросили главу министерства финансов США Стивена Мнучина расследовать, финансирует ли Кремль "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов, которая помогла США обогнать Россию по добыче газа.

В докладах, сделанных республиканскими законодателями в письме Мнучину, сказано: "Россия также стоит за радикальными заявлениями и жесткой критикой, направленной на сектор ископаемого топлива в США".

Законодатели в качестве аргумента ссылаются на речь кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которой она якобы утверждает, что столкнулась с "фальшивыми экологическими группами", которые выступают против газопроводов и гидроразрывов. В речи, опубликованной WikiLeaks после хакерских атак в 2016 году на серверы Демпарии, сказано, что сама Клинтон "большой защитник экологии", но имеет место "финансирование русскими". При этом из текста не ясно, имела ли в виду Клинтон экологические группы в США или Европе.

Активные протесты в США против гидроразрывов начались в конце 2000-х годов. Большинство протестов было инициировано местными активистами в новых местах добычи газа, таких как штат Пенсильвания. Жители жаловались, что технология представляет угрозу для качества питьевой воды.

Группы защитников экологии в США отвергают обвинения в том, что протесты финансируют россияне, и утверждают, что инициатива о расследовании призвана отвлечь внимание общественности от связей президента Дональда Трампа с Россией.

В министерстве энергетики, министерстве финансов США и Белом доме не ответили на вопросы Politico. 

США начали поставки сжиженного газа в Европу. Первый танкер с американским СПГ отправился в ЕС в 2016 году. В июне 2017 года танкер со сжиженным газом из США впервые в истории прибыл в Польшу.  

Аналитики The Wall Street Journal отмечали, что поставки американского сжиженного газа в Европу могут привести к началу ценовой войны на континенте, вследствие которой опустятся цены для потребителей.


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