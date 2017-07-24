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Cтало известно, когда БелАЭС будет введена в эксплуатацию

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  • 24.07.2017, 11:02
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«Росатом» назвал дату введения Островецкой АЭС в строй.

Всю Белорусскую атомную электростанцию планируется ввести в строй летом 2020 года. О приверженности данным обязательствам сегодня на встрече с Лукашенко заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, пишет tut.by.

«Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно, — сказал Алексей Лихачев. — Мы исходим из обязательств „Росатома“ всю станцию ввести в строй летом 2020 года».

Гендиректор «Росатома» поблагодарил белорусскую сторону за постоянное внимание к строительству БелАЭС. «Мы это чувствуем, чувствуют и наши строители, работающие здесь, в Беларусь», — сказал он.

Алексей Лихачев напомнил о разговоре Лукашенко с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект. «Вы тогда сказали, что задача — построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И „Росатом“ действует, исходя из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет», — заявил Алексей Лихачев.

Напомним, что строительство БелАЭС проходит с нарушением всех международных норм, во время строительство постоянно происходят ЧП.


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