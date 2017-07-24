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Николас Кейдж в казахском костюме стал популярным интернет-мемом

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  • 24.07.2017, 11:04
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Американский актер снова на гребне славы.

Николас Кейдж на днях посетил кинофорум «Евразия», который проходит в Астане. По интернету быстро разошлось фото, где он в казахском чапане и меховой шапке стоит с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Впечатлившись выражением лица актера и необычными одеяниями, в соцсетях пользователи быстро стали делать с этим фото мемы, переплетая их с другими популярными интернет-сюжетами, пишет kp.by.

Николасу Кейджу не впервой становится мемом. В свое время соцсети взорвал мем «Да ладно?», кадр для которого был взят из фильма «Поцелуй вампира».


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