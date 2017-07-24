Выпускник обстрелял школу в Барановичском районе 1 24.07.2017, 11:03

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16-летний школьник обстрелял школу из пневматического оружия.

В Барановичском районе учащийся лицея обстрелял из пневматики окна школы, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

В Барановичский РОВД утром 21 июля обратилась заместитель директора Жемчужинской средней школы. Она сообщила, что неизвестный повредил 11 стеклопакетов здания учреждения образования. Правоохранители установили, что, используя пневматический пистолет, хулиганство совершил местный житель 2000 года рождения. В настоящее время молодой человек является учащимся Новомышского государственного производственного лицея сельскохозяйственного производства.

Злоумышленник задержан, пневматика у него изъята. В отношении лицеиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Ему грозит наказание в виде общественных или исправительных работ, или штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.