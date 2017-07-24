Cоветник МИД Польши: США не признают изменение границ в Европе 1 24.07.2017, 11:22

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Позиция Белого дома не изменится.

Результаты первой встречи президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина, комментирует для «Радио Польша» советник МИД Польши, эксперт и политолог Анджей Талaга.

Представитель Белого дома подтвердил, что во время саммита «Большой двадцатки» в Германии состоялась вторая неофициальная встреча президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом сотрудник администрации главы американского государства не рассказал о темах, которые затрагивались во время этой встречи. Лидеры воспользовались услугами переводчика президента России, поскольку переводчик Дональда Трампа не знает русского языка. По мнению экспертов, отсутствие американского переводчика на переговорах противоречит протоколу национальной безопасности. Может ли этот факт навредить руководителю Белого Дома, а также о чем договорились лидеры России и США во время переговоров?

По его мнению, это не было формальной, подготовленной ранее встречей, а скорее «они подошел друг к другу во время официального ужина участников саммита, о чем обычно не информируют».

«На самом деле, каждая встреча – особенно на таком уровне и, скажем, при странных обстоятельствах – вызывает либо надежду, либо тревогу. Тревогу, поскольку мы не знаем, о чем они разговаривали, не было никакого протокола. В то же время, необходимо помнить о том, кем является и как себя ведет президент Трамп. Он не часто следует протоколу, а ранее вообще его не придерживался. Вероятно, и в этот раз даже об этом не подумал, что должен присутствовать свидетель при этом разговоре, что должен быть переводчик, чтобы Трамп точно знал, о чем говорит его собеседник. Однако, по моему мнению, это скорее всего было продолжение первой встречи, которая была холодной с точки зрения ее результатов, в то же время оба президента вошли во вкус, поскольку провели за беседой более двух часов».

Как отметил Анджей Таляга, в результатах первой встречи не было ничего, что могло бы вызвать беспокойство у Варшавы, а результаты второй – остаются неизвестными. При этом, по мнению гостя Польского радио, обычно перелома в отношениях мощных держав не происходит после первых встреч их лидеров, поскольку сначала стороны договариваются о каких-то минимальных обязательствах, а позже переходят к дискуссии о мировом порядке.

Эксперт также обратил внимание, что неофициальная встреча или рукопожатие не значат, что американский президент договорился со своим российским коллегой. И этому, по его словам, есть три причины.

«Во-первых, фундаментальная. У американцев есть свои мировые интересы, и симпатии или антипатии к кому-либо из мировых лидеров не значат, что эти интересы меняются. Во-вторых, Соединенные Штаты – это великая держава, которая не обязана, по большому счету, идти на компромиссы или прогибаться под кого-то, по крайней мере не под Россию. Если еще Китай можно назвать равным партнером для США, то Россия уже таковой не является. А в-третьих, это события в США, я имею в виду контакты семьи Трампа с россиянами. Такие подозрения, такие обнародованные факты, как разговор сына Дональда Трампа на тему получения от россиян компрометирующих материалов на Клинтон, – это очень грязные вещи. И, по моему мнению, в такой ситуации, президент США будет делать все, чтобы не привести к кулуарным договоренностям с Москвой, которые могли бы быть восприняты как результат отношений Трампа с Кремлем еще до его президентством».

По мнению политолога, в результате первых переговоров президенты США и России не продвинулись далеко вперед, однако некоторый прогресс есть, в частности, временное перемирие в Сирии на значительном отрезке линии конфликта и разделение зоны перелетов над Сирией между российской авиацией и авиацией антитеррористической коалиции. В то же время, вопросы Восточной Европы и Украины остались открытыми. Также стороны не пришли к соглашению в вопросе отмены санкций.

Что касается новых санкций США против России, которые принял американский Сенат, то, по мнению политолога Анджея Таляги, Вашингтон может использовать их как рычаг давления на Москву, поскольку эти ограничения очень болезненные и направлены на европейские кампании, которые сотрудничают с Россией.

«Они могут послужить, в некотором роде, инструментом влияния, то есть: «Мы не наложим такие жесткие санкции, а вы откорректируйте свою политику в определенном регионе, в частности, в Сирии». Там американцы придерживаются единственной цели – уничтожения так называемого Исламского государства. Судьба режима Башара аль Асада администрацию Белого Дома интересует значительно меньше. Мне кажется, что американцы и россияне смогут прийти к согласию в вопросе разделения сфер влияния в Сирии».

Что касается украинского кризиса, то администрация Трампа воспринимает российско-украинский конфликт так же, как и администрация Обамы, то есть не признает аннексии Крыма и осуждает военное вмешательство на восток Украины. Анджей Таляга считает, что не может быть и речи о том, что США признают изменение границ в Европе, и эта позиция не изменится. Также, по его словам, американцы будут продолжать поставлять нелетальное оружие для украинской армии и обучать украинских солдат как обороняться. И в этом, как подчеркнул гость Польского радио, заключается основное отличие от подхода Белого Дома к конфликту, например, на Балканах, где США обучали хорватов не обороняться, а наступать.

«В 90-х годах американцы обучали хорватские силы тому, как атаковать и отбивать захваченные территории. И тогда эти земли были молниеносно, в пятидневный срок возвращены. И той операцией руководили американцы, а реализовывалась она хорватскими силами. В то же время сегодня и речи быть не может об возврате Донбасса, а тем более Крыма военным путем. По другой стороне уже не Сербия, то есть не страна с очень маленьким геополитическим и военном значением, а Россия. В этом случае американские войска не будут подталкивать украинцев к ведению полномасштабной войны с россиянами, поскольку не хотят приводить к глобальной дестабилизации в регионе».

По словам политолога, для американцев важно лишь сохранить стабильность и других интересов в Украине у США нет, а у россиян противоположные цели.

«Россия не хочет стабилизации, она хочет сохранить этот конфликт, чтобы время от времени то подливать масла в огонь, то, наоборот, выделять средства, чтобы заморозить ситуацию. Почему Москва так поступает? Потому что это работает. Это идеально работает в Грузии, если речь идет о сепаратистских республиках, так же в Молдове, если говорить о Приднестровье, и точно также это работает в Донбассе».

Кроме того, по словам гостя Польского радио, между Россией и США остается фундаментальный вопрос – аннексия Крыма.

«Америка и другие мировые державы, например, Китай, не соглашаются на юридическое признание аннексии. Для них это угрожающий прецедент, который может быть использован против них же. В большей степени это касается Китая, чем США. Европа также на это абсолютно не согласится. И если бы Москва предложила обменять Донбасс на Крым, то на это никто бы не согласился, такой прецедент может быть фундаментально небезопасным, поскольку на него можно будет ссылаться в будущем».