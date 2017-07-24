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На белорусский авторынок вновь возвращаются «перекупы»

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  • 24.07.2017, 11:30

Белорусы не способны покупать автомобили у официальных дилеров.

В январе-мае 2017-го общий рынок первичных продаж авто в количестве сделок упал к тому же периоду 2016-го на 35%, в денежном выражении – на 22%.

Об этом Myfin.by рассказал Сергей Варивода, председатель совета директоров ГК «Интеллект».

Главные причины такого проседания, по словам эксперта, – рост цен у дилеров при стагнации реальных доходов населения. По данным Белстата, средневзвешенная цена ввозимого легкового авто в январе-мае 2017-го оказалась на 20% выше, чем годом ранее, и составила около 13,5 тысяч долларов в эквиваленте.

Это объективный процесс, связанный с продолжающимся восстановлением рентабельной экономики автомобильного рынка после тяжелейшего финансового кризиса 2014-2015 годов. Большинство производителей, присутствующих на рынке ЕАЭС, по-прежнему терпят убытки из-за низких цен реализации машин.

– По данным экс-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимира Моженкова, стоимость новых машин у наших восточных соседей с начала кризиса выросла на 43-47% при падении курса рубля к доллару на 80-85%. Таким образом, уровень цен не окупает затрат на производство и реализацию. А так как почти 90% новых «легковушек» сейчас ввозится из России, любые тенденции российского авторынка сказываются и на рынке Беларуси, – говорит Сергей Варивода.

Негативное влияние растущих цен на спрос в первом полугодии существенно сглаживается снижением ставок по автокредитам. В итоге минус на плюс дают примерно прошлогодний результат. По словам эксперта, ожидаемый объем белорусского рынка «легковушек» в 2017-м – около 35-37 тысяч, что станет антирекордом за последние 10 лет.

Еще один важный тренд: по мере роста цен у автодилеров активизируются так называемые «перекупы» – физлица, которые ввозят легковушки из-за пределов Таможенного союза.

– Пока в количественном выражении это не много, 300-400 автомобилей в месяц, но темп впечатляет: в нынешнем году таких авто ввезли в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого, - продолжает эксперт.

Сам же сегмент новых авто продолжает сжиматься, хотя темпы его падения сильно замедлились. За полугодие 2017-го – минус 11% к 2016-му. Новые машины ввозятся не только автодилерами, но и конечными потребителями, купившими их в автосалонах других стран, в основном – России.

– Доля вот этого «неорганизованного ввоза» существенно сократилась, раз в пять по сравнению с 2014 и 2015 годами, примерно до 10% общего рынка новых легковых авто, что и позволяет официальным автодилерам на падающем рынке поддерживать примерно уровень прошлогодних продаж, - поясняет Варивода.

Однако несмотря на оптимизм в официальной статистике последних месяцев, это пока не сказалось на платежеспособном спросе всех вышеперечисленных сегментов рынка.

– Бюджет страны не в лучшей форме, он все больше будет ориентирован на исполнение социальных обязательств, а не на инвестиционные цели, – считает эксперт.

По его словам, организации госсектора, которых в нашей стране большинство, страдают от сокращения директивного кредитования, бизнес явно не мотивирован на инвестиции из-за сжатия спроса на рынке и давления со стороны контрольно-надзорных органов.

А перелом в отрицательной динамике реальных денежных доходов населения пока не достигнут, да и структура расходов населения сильно смещается в сторону дорожающей «коммуналки», транспорта, новых платных услуг.

– Автомобильный рынок всегда первым ощущает дыхание кризиса в экономике и последним восстанавливается. Любая корректировка курса национальной валюты хотя бы процентов на десять оживляет его, – отмечает Варивода.

А если глубина девальвации существенно больше, это дает стремительный рост. Именно фактор сиюминутной выгоды от снижения цен в долларах вытолкнул наш авторынок в топ-25 европейских рынков по итогам 2015-го. Однако такое оживление краткосрочно и провоцирует последующую стагнацию.

– Рынку нужен не просто рост, но и его высокое качество. Сбалансированная макросреда в стране создает условия для возобновления роста без надувания пузырей и провоцирования последующих потрясений, – подчеркивает эксперт.

Высокое качество роста означает, к сожалению, на ближайшую перспективу его невысокие темпы. И с этим следует смириться.

– На мой взгляд, сейчас важно закрепить в сознании белорусов наметившиеся антидевальвационные настроения, повысить уровень потребительского оптимизма. Тогда даже без существенного роста реальных доходов населения можно рассчитывать на увеличение продаж с кредитной поддержкой, – резюмирует Варивода.


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