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Президент Польши наложит вето на закон о судебной реформе

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  • 24.07.2017, 11:47
Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Законопроект предусматривал отставку всех нынешних судей Верховного суда.

Президент Польши Анджей Дуда наложит вето на закон о судебной реформе. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на твиттер президента Польши, передает «Радио Свобода».

По всей Польше восьмой день продолжались протесты против принятия законодательства, которое дало бы правящей партии широкие полномочия по контролю над судебной системой.

Законопроекты предусматривали немедленную отставку всех нынешних судей Верховного суда, за исключением тех, кто был одобрены президентом, и даст полномочия президенту регулировать другие суды. Законодательство предусмотривало замену судей Верховного суда по решению министра юстиции, который также является генеральным прокурором.

После одобрения законопроекта Сеймом и Сенатом требовалось только подпись президента Анджеея Дуды для того, чтобы он стал законом. Дуда до сих пор придерживался линии правящей партии в своих действиях. Протестующие у президентского дворца 23 июля призывали Дуду наложить вето на законопроекты.

Митинги против законодательства также проходили в Кракове, Вроцлаве и других городах Польши. Небольшие митинги прошли также в Париже, Брюсселе, Лондоне и других европейских городах.


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