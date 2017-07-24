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Лукашенко: На БелАЭС появились «узкие места»

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  • 24.07.2017, 12:16

Диктатор рассказал о своих фобиях, связанных со строительством Островецкой АЭС.

Лукашенко назвал строительство БелАЭС важным вопросом как с точки зрения экономической, так и политической, моральной:

— Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее — я ставлю и строительство атомной станции, — заявил Лукашенко. — Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства.

Белорусский правитель отметил, что недавно был назначен помощник, который отвечает за осуществление национальных проектов.

— Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание, — подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России.

— Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос, — отметил Лукашенко. — Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть. И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них.

Напомним, что строительство БелАЭС проходит с нарушением всех международных норм, во время строительство постоянно происходят ЧП.

Cтроительство вызывает недовольство среди белорусов, проходят акции протеста против строительства Островецкой АЭС.


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