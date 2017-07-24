Ученые рассказали, в какое время суток нужно есть для похудения 24.07.2017, 12:20

Исследователи из США провели ряд экспериментов.

Специалисты из США выяснили, что даже снижение количество потребляемых калорий не всегда гарантирует стройность. Для обретения желанных форм нужно и правильно выбрать время, пишет orthodox.od.ua.

Для определения оптимального времени суток для приема пищи, исследователи решили провести ряд экспериментов с мышами. Лабораторных грызунов разделили на три группы и поместили в изолированные боксы. Мышки из первой группы кушали только в светлое время суток и исключительно низкокалорийную пищу. Испытуемые из второй группы могли кушать что угодно и в любое время. Грызунов из третьего бокса кормили исключительно по ночам диетическими продуктами питания.

По окончании эксперимента специалисты констатировали, что диетическая пища, съеденная в ночное время, не помогает сбросить лишний вес. Исследователи выяснили, что приобрести стройную фигуру есть шансы у тех, кто оканчивает прием пищи за три-четыре часа до того, как отправиться на боковую. А вот едой с высоким содержанием калорий можно лакомиться исключительно в часы, когда существует самая большая вероятность их (калорий) расхода.