Геннадий Федынич: Декрет о «тунеядцах» нужно отменять, а не редактировать 24.07.2017, 12:34

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Независимы профсоюз РЭП заявил всему миру, что антинародный декрет нужно отменить даже в «новой редакции».

7 июля межведомственная рабочая группа направила Лукашенко «новую редакцию» декрета «о тунеядстве».

Членская организация IndustriALL Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по-прежнему уверен в том, что декрет о «тунеядцах» нужно полностью отменять.

Рассказывает praca-by.info председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

«Благодаря активности нашего профсоюза белорусы массово протестовали против декрета №3, тем самым не позволив документу действовать в прежнем режиме. Власть отказывается признать, что декрет является антинародным, поэтому, оставляя прежнее название, переводит фокус на «ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни».

По мнению профсоюза, инициатива властей трудоустроить асоциальных граждан обречена на провал. Сначала их необходимо направить на реабилитацию в специализированные медицинские учреждения, а потом помогать в поиске жилья и работы.

Кроме того, новая концепция декрета должна способствовать занятости граждан.

По данным налоговых органов, более 10,000 белорусов занимаются самостоятельной деятельностью, например, репетиторы. Они платят налоги, но не ведут бухгалтерского учета и не представляют налоговых деклараций. Министерство по налогам и сборам планирует расширить список подобных видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ремонт часов и обуви, изготовление одежды и обуви из материалов заказчика, штукатурные, малярные и стекольные работы. Чтобы легализовать свой труд, гражданам нужно будет заплатить единый налог в размере 10 долларов США. Свои предложения сформулировали и другие министерства, главной целью которых является упрощение процедуры учета и отчетности для предпринимателей.

Также 7 июля чиновники рассказали о начале работы по возврату уплаченного за 2015 год налога по «тунеядству». Вернуть его могут все граждане, которые в 2017 году трудоустроились, достигли пенсионного возраста или признаны недееспособными или инвалидами. Однако четкая процедура возврата на данный момент не прописана.

На заседании Исполкома IndustriALL в Женеве, Швейцария, 27-28 апреля международное профсоюзное движение признало, что декрет № 3 ущемляет права безработных, грубо нарушает 41 статью Конституции Беларуси и основные международные правовые акты, в том числе Конвенцию МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда». По итогам обсуждения была принята резолюция по Беларуси.

Региональный секретарь IndustriALL Вадим Борисов сказал:

«IndustriALL заинтересован в отмене декрета, так как плохие практики быстро распространяются по региону, и наша задача сделать все, чтобы этого не допустить. Особенно актуальным вопрос может оказаться для профсоюзов России, потому что правительство страны живо интересовалось опытом налогообложения в Беларуси».