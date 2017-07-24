закрыть
24 июля 2017, понедельник, 16:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики рассказали о погоде на неделю

  • 24.07.2017, 12:41
  • 7,784

Последняя рабочая неделя месяца обещает быть теплой, с температурой характерной для этих июльских дней.

Но атмосферные фронты, которые смещаются с юго-запада Европы, принесут не только теплый воздух, но и дожди, которые зачастую будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Во вторник, 25 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем по южной половине ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, грозы местами будут сопровождаться сильным порывистым ветром, возможен град. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +12 +18°С, максимальная днем +22 +28°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +30°С.

В среду, 26 июля, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15 +20°С, максимальная днем от +21°С по западу до +31°С по востоку страны.

В четверг, 27 июля, с ростом атмосферного давления погода ненадолго улучшится, но в отдельных районах республики не обойдется без кратковременных грозовых дожди. Температура воздуха минимальная ночью +12 +19°С, максимальная днем +22 +28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С.

В пятницу, 28 июля, очередная система фронтальных разделов обусловит ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, сильные дожди, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +13 +20°С, максимальная днем +20 +27°С, по востоку в отдельных районах до +30°С.


Мнение

Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты