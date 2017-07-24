Работникам «Атланта» будут платить $3 в день 39 24.07.2017, 13:10

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Фото: tut.by

Предприятия переводят на «особый» график.

Как стало известно udf.by, останавливается, в частности, Барановичский станкостроительный завод – одно из крупнейших предприятий города.

«Нам сообщили, что мы не будем работать 31 июля, 1 и 2 августа. За эти дни будут выплачивать две трети тарифной ставки. Иными словами примерно по 6 рублей за день», – рассказали работники станкостроительного завода.

Они опасаются, что простой может продолжиться и после 2 августа.

«Люди в основном получают по 300-400 рублей. Зарплаты и так небольшие, а с простоями и вовсе станут мизерными. Нам говорят, что нет заказов и денег на закупку сырья», – рассказали работники предприятия.

Тем временем работник Минского завода холодильников сообщил Charter97.org, что на столичном предприятии простой продлится две недели: с 24 июля по 7 августа.

«Это прецедент. Обычно лето – это горячая пора для завода. А тут такое... Боюсь представить, что будет осенью зимой. Приказ дают на подпись в последний день, хотя обязаны за месяц. Зарплата за год упала с 600 до 450 рублей», – написал рабочий ЗАО «Атлант».