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Президент Польши наложил вето на два законопроекта о судебной реформе

  • 24.07.2017, 13:41
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Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Анджей Дуда заявил, что законопроект подлежит изменению.

Президент наложил вето на законопроекты о Верховном суде и Национальном судебном совете. Анджей Дуда подчеркнул, что изменения в судебной системе нужны, и призвал успокоить настроения в обществе, передает «Радио Польша».

«Закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете не станут частью польского правосудия. Эти законопроекты должны быть исправлены таким образом, чтобы их могли принять все, в том числе те, которые не будут от них в восторге. Не должно быть таких законов, от которых все будут в восторге, и таких, которые вызывают такие протесты. Это недопустимо», - сказал Анджей Дуда.

Президент Дуда заявил, что в течение двух месяцев он подготовит при помощи экспертов новые законопроекты, касающиеся Верховного суда и Национального судебного совета.

Протест со стороны оппозиции вызывают три законопроекта, которые ждут решения президента: о Верховном суде, о Национальном судебном совете и структуре судов.

«Закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете не станут частью польского правосудия. Эти законопроекты должны быть исправлены таким образом, чтобы их могли принять все, в том числе те, которые ну будут от них в восторге. Не должно быть таких законов, от которых все будут в восторге, и таких, которые вызывают такие протесты. Это недопустимо», - сказал Анджей Дуда.

Президент Дуда заявил, что в течение двух месяцев он подготовит при помощи экспертов новые законопроекты, касающиеся Верховного суда и Национального судебного совета.

Протест со стороны оппозиции вызывают три законопроекта, которые ждут решения президента: о Верховном суде, о Национальном судебном совете и структуре судов.


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