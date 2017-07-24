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Пять советов, как привести себя в порядок к отпуску, если счет идет на дни

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  • 24.07.2017, 13:52
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Отпуск может постучаться в двери совсем неожиданно.

Отпуск может постучаться в двери совсем неожиданно: горящей путевкой, предложением составить компанию или просто спонтанным желанием сменить обстановку и погреться на солнышке. И конечно, все мы хотим выглядеть на пляже уверенно и сногсшибательно. Но что делать, если еще вчера вы не слишком задумывались о фигуре, а сегодня пакуете чемоданы?

AdMe.ru собрал для вас некоторые советы о питании, когда до отпуска осталось...

2 недели — сбрасываем вес

За 14 дней можно успеть сбросить пару килограммов. Для этого стоит сократить потребление калорий до 1 000–1 100 в день, составив свое меню из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных сортов рыбы и мяса. За счет ограниченного поступления энергии в организм будут расходоваться жировые запасы. И не забывайте выпивать минимум 2 литра воды в день — первое правило для тех, кто хочет похудеть.

1 неделя — подтягиваем бока и улучшаем состояние кожи

Скорректировать фигуру за 7 дней можно с помощью употребления 3 видов продуктов: цитрусовых, ананаса и белков. Цитрусовые содержат большое количество фруктовых кислот, которые растворяют жиры и выводят их из организма. К тому же богатые витаминами фрукты — особенно витамином С — улучшат ваш иммунитет, состояние кожи и общее самочувствие.

Ананас признан одним из лучших продуктов для похудения благодаря бромелайну, который эффективно расщепляет жиры. А белки — строительный материал для нашего организма, который также поставляет энергию. Для полноценного результата стоит отказаться от углеводов и жиров на эти 7 дней.

3 дня — подтягиваем животик

Здесь вы можете выбрать один из нескольких вариантов, которые помогут убрать лишнее с области живота. Первый — морковно-яблочный: 6 раз в день нужно пить 200 мл сока из этих продуктов в соотношении 1:1. Они не только содержат мало калорий, но и приносят пользу: сок насытит ваш организм витаминами, бета-каротином и пектином.

Второй вариант: на завтрак и обед вы готовите смесь из 1 вареного яйца, 1 ст. л. сметаны и 1 тертой моркови. На ужин — только зеленый чай без сахара.

2 дня — очищаем организм

Если осталась лишь пара дней, помогут прийти в форму небольшие хитрости, которые работают за счет очищения организма и все того же бромелайна, расщепляющего жиры. На завтрак — ананас, который можно дополнить свежевыжатым цитрусовым соком или кофе без сахара, но с лимоном.

В течение дня замените привычные напитки стаканом горячей воды с мятой и лимоном. Обед составьте из свеклы, моркови и белокочанной капусты, дополнив все несколькими крупными черносливами. А перед сном — стакан теплой воды с лимоном и курага.

1 день — убираем лишнюю воду

Когда отсчет пошел на часы, вас спасут овощи и отруби. Вторые служат «внутренним скрабом» для нашего кишечника, поэтому 5–6 ст. л. отрубей с 1%-ным кефиром утром будут очень полезны для организма.

1,5 кг замороженной овощной смеси, которую можно обжарить на 1 ч. л. оливкового масла, протушить на сковороде или приготовить в виде супа, просто разделите на 5–6 порций и ешьте через равные промежутки времени. Такие меры помогут избавиться от лишней воды — для сбрасывания подкожного жира понадобится гораздо больше времени, чем 24 часа.

И помните, что сбросить вес в мгновение ока невозможно — все эти советы помогут лишь скорректировать фигуру и убрать пару лишних килограммов. Любите себя и наслаждайтесь долгожданным отдыхом!


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