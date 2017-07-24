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Барановичский строитель: Не можем себе позволить покупать детям игрушки

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  • 24.07.2017, 14:05
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Житель Барановичей рассказал о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей, который работает строителем, рассказал intex-press.by, на чем они с женой стали экономить, в чем он никогда не отказывает старшему сыну, какого правила придерживается при покупке обуви, какую сумму и на что ежемесячно откладывает:

- Образование у меня экономическое, по специальности отработал два с половиной года. Семьи у меня тогда не было, на себя одного денег хватало. А вот когда женился и появился ребенок, прокормить семью на зарплату экономиста стало трудно. Я уволился, устроился строителем в одну из фирм, и вот уже почти восемь лет работаю в строительной сфере. За это время сменил несколько фирм.

Уходил, когда падал заработок

Сейчас работаю в одной из витебских организаций. Каждый месяц зарабатываю 600 рублей ($300). Сегодня вряд ли можно где-то заработать больше. Заказы фирма выполняет в разных городах страны, поэтому часто приходится ездить в командировки.

Продукты закупаем дважды

Полученную зарплату я отдаю жене – у меня остается только та часть денег, которую я трачу на автомобиль. В месяц это около 60 рублей: машина у меня не очень новая, поэтому, кроме покупки бензина, приходится приобретать новые детали, а иногда еще и за ремонт платить.

Жилье у нас отдельное: родители подарили нам на свадьбу трехкомнатную квартиру. Оплачиваем только коммунальные – примерно 120 рублей.

Продукты всегда покупает жена. Из моей зарплаты на это уходит около 150 рублей, еще примерно столько же жена тратит со своей зарплаты. Деньги мы получаем с разницей в десять дней, поэтому закупку продуктов производим дважды в месяц. Мясо, рыбу, куриную разделку чаще всего покупаем в специализированных магазинах. Мелкие покупки – молоко, хлеб, яйца и т. д. – приобретаем по мере надобности .

Раньше всякую «дребедень» покупали каждый день

У нас двое детей, и раньше мы очень часто покупали им игрушки. Сейчас это кажется нереальным, но всякую «дребедень» из ларьков приобретали детям каждый день, а бывало, что и несколько раз в день! Семейный бюджет от этого сильно не страдал, поэтому шли у них на поводу.

Теперь игрушки покупаем только раз в месяц . Про покупки в ларьках детям вообще пришлось забыть. Объяснили, что покупать такие вещи каждый день мы больше не можем себе позволить. Теперь игрушки – это то, на чем мы экономим деньги. Лучше больше фруктов детям купить, чем игрушек.

В чем никогда не отказываем старшему сыну, так это в покупке книг. Даже если это дорого и не всегда вписывается в бюджет. Мы так договорились, и для нас это важно.

Одежда и обувь – моя статья расходов

Если игрушки и книги обычно покупаем с зарплаты жены, то одежда и обувь для нас самих и детей – это моя статья расходов. В среднем в месяц на обновки уходит не менее 50 рублей. Чаще всего, конечно, покупаем детям. Себе одежду и обувь приобретаем только по мере необходимости. Каких-то жестких правил, которыми мы руководствуемся, выбирая одежду или обувь, у нас нет.

Единственное, что стараемся соблюдать – никакой дешевой обуви. Мы с женой делаем выбор в пользу качества, чтобы туфли и сапоги служили как можно дольше.

Детям всегда покупаем кожаную обувь, хотя сейчас это очень дорого. Конечно, можно было бы сэкономить и купить что-нибудь подешевле на рынке – все равно дети быстро растут. Но медики говорят, что детям в ботинках из кожзама ходить вредно.

Жена иногда может купить себе понравившиеся туфли на рынке – просто, чтобы разнообразить себе жизнь. Она говорит, что даже дешевую обувь можно носить долго – все дело в количестве пар.

С отдыхом на море пришлось повременить

Выходные мы предпочитаем проводить дома, в тихой обстановке. Очень редко выбираемся в кино, в кафе или в развлекательные центры. Часто по выходным ездим в деревню, там же проводим отпуск. До рождения детей и потом, когда старший сын подрос, почти каждый год ездили на море. В прошлом году жена ждала младшего ребенка и сейчас он еще слишком маленький, поэтому с отдыхом на море пришлось повременить.

Каждый месяц мы стараемся отложить как минимум рублей 200 ($100), которые переводим в доллары. Откладываем не на что-то конкретное, а просто про запас. Например, ремонт в квартире захочется обновить или что-то новое из мебели купить. Да и на море съездить – младший ребенок ведь подрастет. Кроме того, старший сын в этом году в школу пойдет. А знакомые, у которых есть дети-школьники, рассказывали, что сборы первоклассника, как правило, влетают в копеечку. В общем, если есть дети, нужно, чтобы в запасе деньги были всегда.


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