Солист «Песняров» рассказал подробности схватки с хулиганом в автобусе 1 24.07.2017, 15:15

Противостоять хулигану Артур Михайлов смог благодаря спортивному телосложению.

Ночью с 10 на 11 июля вокалист госансамбля «Песняры» Артур Михайлов возвращался из Москвы в Минск. В автобусе хватало свободных мест, и многие сидели по одному.

Но нетрезвый пассажир по правую сторону от меня все полтора часа езды из Москвы искал повод для конфликта, пытался вступить в беседу с каждым, - рассказывает kp.by Артур. - Перед этим мужчиной сидели женщины с детьми, и он толкал их кресла, жаловался, что ему не хватает места. На говорившего по телефону пассажира накричал за громкие разговоры. Не понравилось беспокойному товарищу и то, что открыли люк. Ко мне прицепился, когда я достал ссобойку.

Певец сделал нетрезвому соседу замечание, но больше с ним разговаривать не стал. Затем к мужчине подошел сосед Артура спереди. Казалось, что нетрезвого пассажира удалось успокоить.

- Уже стемнело, и я подумал, что он наверняка заснет. Успел надеть наушники и включить фильм на телефоне, - рассказывает Михайлов. - Но через какое-то время справа получил удар ножом. Поскольку в телефон я смотрел наклонив голову, мой обидчик попал в подбородок. Хотя по замаху метился он явно в горло.

Дальше события развивались молниеносно. После первого шока Артур понял: от человека с ножом в замкнутом пространстве надо защищаться. Помощи ждать было не от кого. Впереди сидели женщины с детьми, а мужчины на местах позади дебошира видели нападение, но спрятались от человека с ножом за спинки сидений. Помогло солисту «Песняров», который не первый год «качает железо», его крепкое телосложение. Да и крупногабаритный хулиган был изрядно пьян.

- Он замахивается второй раз, а я в этот момент ныряю под него и толкаю к стеклу, чтобы вывести из равновесия, - вспоминает неприятную ситуацию Артур. - Мужчина ударяется о стекло, и я успеваю прижать его всем корпусом. Во время замаха схватил его за запястье руки с ножом и крепко держал, несмотря на сильное сопротивление.

Когда началась драка, женщины запаниковали. Артур попросил о помощи. Двое ребят лет двадцати подскочили к Михайлову и попытались разжать пальцы заблокированного хулигана. Но нож так и не удалось отнять.

Тем временем водителя попросили остановиться, рядом оказался пост ДПС. Двое сотрудников полиции влетели в салон и с трудом смогли заставить вооруженного мужчину бросить нож.

Когда хулигана задержали, Артур достал свои вещи, чтобы остановить кровь из раны, потом в автобусе певцу дали бинт. Минут через сорок приехала скорая помощь из ближайшего города Руза. Там певцу наложили 8 швов, а затем полицейские отвезли его обратно к автобусу.

Из сказанного пьяным дебоширом при задержании сотрудниками полиции стало ясно: напал на него россиянин, который ехал в Минск к брату. Хулиган оказался ветераном-афганцем.

- Сейчас швы уже сняты, - говорит Артур. - Мне повезло, что рана скользящая и не очень глубокая, скорее, рваная. Да и зашили все очень аккуратно. Думаю, скоро следов нападения видно не будет, а пока буду скрывать рубец под легкой небритостью - это как раз мой стиль. В случае чего обращусь к лазерной операции.

Из-за происшествия Артур Михайлов пропустил выступления ансамбля на «Славянском базаре в Витебске» и несколько сольных концертов. А впервые после происшествия он выйдет на сцену в конце недели в Гродно, а потом в Бресте. Певец говорит, что был благодарен поддержке коллег и поклонников, которые каждый день ему писали.

- Даже товарищи по несчастью из того самого автобуса интересовались моим состоянием! - говорит Артур.

Михайлов постоянно контактирует с российскими полицейскими. Они говорят, что хулиган с ножом может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет. На данный момент дебошир находится дома под подпиской о невыезде.