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МТЗ будет катать туристов на тракторах

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  • 24.07.2017, 14:20
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Прокатиться на BELARUS-3522 стоит $17.

На Минском тракторном заводе появилась новая услуга для туристов: катание на тракторе. Об этом сообщил специалист по работе среди молодежи предприятия Сергей Сидорович, пишет tut.by.

Пять российских туристов по очереди проехали на пассажирском сиденье трактора BELARUS-3522 мощностью 350 лошадиных сил. Экскурсия на колесах прошла по территории тракторного завода. Каждый из туристов проехал по два круга протяженностью 2,5 км. После катания туристы приступят к сборке трактора. Этой новой услугой завода уже воспользовались 17 человек. Среди них — корреспондент tut.by Иван Величко — он в числе первых попробовал собрать трактор.

«Нашим посетителям интересно не только посмотреть, как делают детали и собирают трактора, но и прокатиться на этой технике. Теперь они могут пройти тест-драйв наших тракторов, но только в качестве пассажиров», — пояснил Сергей Сидорович. Стоимость услуги «Катание на тракторе» составляет для детей (от 12 до 18 лет) и студентов очной формы обучения — 25 белорусских рублей, для взрослых граждан Беларуси — 35 рублей, для иностранных граждан — 30 рублей, для детей иностранных граждан — 40 рублей.

По словам Сергея Сидоровича, с начала текущего года на заводе побывали более 1580 экскурсантов. В их числе — гости из 25 стран, в основном из Эстонии, России, Латвии и Литвы.


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