Океанологи обнаружили новый вид гигантских рыб 2 24.07.2017, 14:35

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Фото: César Villarroel, ExploraSub / theconversation.com

Впервые за 130 лет ученым удалось описать новый вид луны-рыбы.

Рыба получила латинское название Mola tecta. Ее удалось идентифицировать благодаря анализу ДНК, пишет nv.ua.

Луна-рыба больше всего похожа на помесь блина и чемодана с плавниками. До последнего времени было известно два вида этих существ - Mola mola и Mola ramsayi. При этом Mola mola - обыкновенная луна-рыба - самая тяжелая из современных костных рыб. Некоторые экземпляры достигают в длину трех метров и весят две тонны.

Изображение: Michelle Freeborn, Wellington Museum Te Papa Tongarewa / theconversation.com

Фото: Marianne Nyegaard / nationalgeographic.com

Новый вид - Mola tecta - обнаружили в холодных водах Новой Зеландии, южной части Чили, Южной Африке и на юго-восточном побережье Австралии. Свое название рыба получила от латинского слова Tectus, которое означает "скрытый".

Фото: Marianne Nyegaard / nationalgeographic.com

"Новым видам удавалось избегать обнаружения в течение почти трех столетий. Это связано с "мутной" систематикой этих рыб, поскольку их тела очень трудно сохранить и изучить, даже в музеях", - признается ведущий автор исследования, Марианна Найегаард из австралийского Университета Мердока. Если вид Mola mola был описан еще Карлом Линнеем в 1758 году, то второй вид - Mola ramsayi - попался исследователям только в 1883 году.

Рыба-капюшон у берегов Чили. Фото: César Villarroel, ExploraSub / theconversation.com

Mola tecta может достигать примерно 2,5 метров в длину. Ее отличительными признаками считают отсутствие бугорков на коже и небольшой нарост на спинном плавнике.

"Японская исследовательская группа впервые обнаружила генетические свидетельства неизвестного вида Mola в австралийских водах 10 лет назад, но сама рыба ускользала от научного сообщества. Образец мы получили только недавно. Довольно унизительно знать, что океан все еще хранит столько тайн", - говорит Марианна Найегаард.