Россельхознадзор закрыл для поставок в РФ птицефабрику и молочный завод 1 24.07.2017, 14:50

Ведомство со вторника вводит ограничения на поставки в Россию продукции с двух белорусских предприятий.

Санкции введены против РУП «Белоруснефть-Особино» и Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат». В обоих случаях причиной ограничений стало повторное выявление в продукции остатков антибиотиков: в мясе птицы и сухом молоке, пишет belmarket.by.

Кроме того, российская служба поставила на усиленный лабораторный контроль из-за антибиотиков ОАО «Гродненский мясокомбинат», КФХ «ДАК», Березинский филиал ОАО «Здравушка-Милк», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», СООО «Квинфуд». КСУП «Племптицезавод «Белорусский»» попал под усиленный контроль из-за бактерий рода Listeria monocytogene.

Россельхознадзор также заявил о наличии претензий к ОАО «Бабушкина крынка» по содержанию белка в сливочном масле, а к ОАО «Дятловский сыродельный завод» по содержанию жира в сыре.