Джаред Кушнер: Встреча с Весельницкой – пустая трата времени 24.07.2017, 15:09

Джаред Кушнер

Фото: EPA

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не придал значения короткой встрече с российским адвокатом.

Об этом говорится в заявлении Кушнера для американских конгрессменов, которое опубликовано на сайте телеканала CNN.

Он признал, что не задекларировал факт встречи. По его словам, он забыл о ней. И только получив информацию о парламентском расследовании этого факта, нашел в своем мессенджере упоминание о беседе в Trump Tower, на которую его пригласил шурин.

"Я прибыл на встречу с небольшим опозданием. Когда я зашел, женщина, которая, как потом выяснилось, была адвокатом из России, говорила о проблеме усыновления. Я понятия имел, почему эта тема была поднята, и быстро понял, что просто теряю время. Я отправил своему помощнику электронное сообщение: "Можешь набрать меня по мобильному? Нужен повод, чтобы уйти со встречи", – написал Кушнер.

По словам старшего советника, он не уверен, что адвокат представляла интересы правительства России, а значит, подобная информация о контакте с иностранцем во время предвыборной кампании не подлежала обязательному декларированию. Однако он утверждает, что предоставил компетентным органам всю информацию об этом событии.

По данным американских СМИ, российский юрист Наталья Весельницкая летом 2016 года добивалась встречи с членами штаба Трампа, якобы собираясь передать им сведения о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Встреча состоялась 9 июня 2016 года.

11 июля 2017 года Трамп-младший опубликовал переписку с PR-специалистом и бывшим журналистом Робом Голдстоуном, который выступал в качестве посредника в организации встречи с Весельницкой. Голдстоун якобы передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

По данным CNN, cпецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся делом о российском вмешательстве в выборы в США, проверит информацию о контактах Трампа-младшего с Весельницкой.

Президент Трамп заявил, что не винит зятя за встречу с российским адвокатом, поскольку многие политики поступили бы так же.