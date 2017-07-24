В Белостоке обозначат границу между Польшей и ВКЛ 24.07.2017, 15:23

На месте древней границы появится пограничный столб или вывеска.

В Белостоке хотят обозначить место в котором проходила граница между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, передает «Радыё Рацыя».

Возможно появится пограничный столб или вывеска:

- Лучше всего, чтобы было одно и другое. Одного столба без информации о том, что он символизирует, будет маловато

О том, чтобы указать, что улица Скарупска некогда разделяла Корону и Литву, говорилось неоднократно. Я радуюсь, что город наконец решил это сделать. На улице Скарупскай могли бы задерживаться туристические экскурсии, чтобы сделать фотографии в этом историческом месте, - говорит глава ассоциации "Нашы Баяры Збигнев Климашевский.

Фото: poranny.pl

- Поводом для того, чтобы напомнить о былой границе, является реконструкция улицы, которая завершится в этом году. Пока мы думаем, в какой форме отметить этот исторический факт. Никакие решения пока не приняты, - говорит Анна Ковальская из магистрата.

Збигнев Климашевский полагает, что было бы лучше поставить столб и памятную доску на пересечении ул. Скарупскай и Виктории или с Кошыковой.

Эти два места предоставляются естественными, так как две эти исторические улицы являются так называемым сердцем Баяр (район Белостока).

Историк Веслав Врубель утверждает, что граница на 100 процентов проходила по современной улице Скарупскай. Нечетные номера - это территория Короны, а четные ВКЛ.