Германия предложила расширить санкции против России 24.07.2017, 15:24

В обновленный санкционный список ЕС могут быть включены чиновники Минэнергетики РФ.

Германия предложила внести в санкционный список Евросоюза еще несколько российских компаний и физических лиц, которые связаны с поставками турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Крым, сообщает Reuters (перевод - gordonua.com)со ссылкой на дипломатические источники.

Один из собеседников агентства заявил, что в санкционный список могут быть включены чиновники министерства энергетики России и компании, которые незаконно доставили турбины Siemens в Крым.

Другой источник Reuters сообщил, что вопрос о расширении санкций против России из-за турбин в Крыму страны ЕС могут обсудить 26 июля.

5 июля сообщилось, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.

21 июля в Siemens заявили, что в Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани.

Компания подала в суд иски по делу о поставках газовых турбин в Крым. Она также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 МВт в аннексированном Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова. Ввести одну из них в эксплуатацию планировалось к концу 2017 года. Однако строительство было приостановлено в связи с тем, что Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.