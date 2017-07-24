закрыть
24 июля 2017, понедельник, 16:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Телефонные переговоры «нормандской четверки» длились 2 часа

  • 24.07.2017, 16:01

В ближайшее время ожидаются официальные комментарии.

Телефонные переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии завершились.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.  "Переговоры "нормандской четверки" завершились, они длились около двух часов", – рассказал собеседник агентства.  По информации источника, в разговоре также приняли участие глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, его первый заместитель Александр Хуг.  В ближайшее время ожидаются официальные комментарии пресс-служб лидеров государств "нормандского формата".

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила, что от результатов телефонного разговора "нормандской четверки" будут зависеть переговоры гуманитарной подгруппы в рамках "Минска" по освобождению заложников в ОРДЛО.  Президент Петр Порошенко также отмечал, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате" будет требовать немедленного обеспечения "тишины" на Донбассе.


Мнение

Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты