Лукашенко подарил Додону пять тракторов и два мусоровоза 23 24.07.2017, 16:11

6,355

Начинают выполняться «договоренности» между белорусским и молдавским правителями.

Договоренности были достигнуты во время недавнего визита президента Молдовы в Минск.

Как сообщает пресс-служба Додона, согласно достигнутым соглашениям Беларусь даст Молдове в качестве гуманитарной помощи партию сельскохозяйственной техники - пять тракторов МТЗ-82 и две специальные машины, которые пополнят парк коммунальной техники.

Кроме того, будет организован отдых для детей из неблагополучных семей в центре отдыха «Зубренок» на территории Национального парка «Нарочанский».

Также разрабатывается соглашение об увеличении доступа к медицинским услугам для молдаван, проживающих в Беларуси. Также 30 сентября в Минске будет организован фестиваль молдавского вина.

Напомним, что в состав делегации Додона были включены исключительно сотрудники аппарата президента и члены провластной "Партии социалистов", но ни одного представителя аппарата правительства. При этом встреча с Лукашенко прошла в Витебске, где руководители участвовали в открытии фестиваля "Славянский базар".

В Минск члены молдавской делегации прилетели рейсовым самолетом через Москву, а назад, по распоряжению Лукашенко, для них был организован специальный авиарейс.